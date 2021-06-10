أبوظبي تستضيف الدوري الباكستاني الممتاز للكريكيت

أبوظبي (الاتحاد)

استؤنفت أمس الأول منافسات الموسم السادس من الدوري الباكستاني الممتاز، على الملعب الرئيس في استاد زايد للكريكيت في العاصمة أبوظبي، بعد أن تم إيقاف منافسات الدوري مارس الماضي في باكستان، بسبب اكتشاف حالات إيجابية بين اللاعبين والمنظمين على حد سواء. وتستمر منافسات الفرق الـ 6 المشاركة في الدوري حتى 24 يونيو الجاري، حيث تقام المباريات بجدول لعب مضغوط و3 مباريات في اليوم الساعة 5 و8 و10 مساءً.

من جانبه قدم عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، الشكر والتقدير للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ولدائرة الصحة – أبوظبي- ولكافة الجهات ذات الاختصاص، على جهودهم المبذولة في تذليل كافة الصعوبات، لاستكمال منافسات الدوري الباكستاني الممتاز في العاصمة أبوظبي، مبيناً أن الإمارات أصبحت أنموذجاً عالمياً ملهماً وفي طليعة الوجهات الرياضية الدولية، من خلال خططها المميزة وتطبيقها المُحكم لمجموعة من الضوابط والتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية الرامية لسلامة وصحة الجميع.

وقال العواني: «يولي مجلس أبوظبي الرياضي أهمية قصوى لدعم خطط التعافي ومبادرات عودة الحياة الطبيعية التدريجية لمجرياتها في ظل إشرافه المباشر على مراحل عودة النشاط الرياضي في إمارة أبوظبي، وتمكنا في أبوظبي من احتضان مجموعة من نخبة الفعاليات الرياضية العالمية، تأكيداً على ثقة الاتحادات والمؤسسات الرياضية الدولية بالمكانة التي قطعتها العاصمة في إدارة الأزمة، وبعد أن غدت الأكثر أماناً في العالم، وخرجت جميع البطولات التي تم تنظيمها بأبهى صورها».

وأضاف قائلاً: «نرحب بجميع المشاركين في الدوري الباكستاني الممتاز من لاعبين ومنظمين، متمنين التوفيق والسلامة للجميع، ونقدم الشكر لفريق عمل استاد زايد للكريكيت، الذي تظافرت جهودهم مع جهود الجميع لاستضافة مباريات الدوري بشكل آمن ومريح، ما يعكس الاحترافية في العمل.

الجدير ذكره أن فريق لاهور كالاندارس فاز في المباراة الافتتاحية على إسلام أباد يونايتد بفارق خمسة ويكيت، في مباراة مثيرة حتى اللحظات الأخيرة، ما يبشر بلقاءات قوية وندية بين الفرق المشاركة في الموسم السادس من الدوري الباكستاني الممتاز للكريكيت.