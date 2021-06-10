علي خصيف: تحية من القلب لجمهورنا

دبي (الاتحاد)

قال علي خصيف حارس مرمى منتخبنا الوطني، أنهم يدخلون مباراة إندونيسيا وهم يضعون نصب أعينهم ضرورة الفوز والحصول على النقاط الثلاث، مشدداً على أهمية مواصلة الانتصارات، لتعزيز حظوظ المنتخب في التأهل إلى المرحلة الحاسمة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023،

وأبدى خصيف سعادته بالأجواء الرائعة التي تسود أروقة المنتخب، مبيناً أنها ساعدتهم على تقديم أداء مميز، وحفزتهم لبذل أقصى الجهد من أجل اسعاد الجماهير، مشيداً بالعمل الكبير الذي يقوم به الجهاز الفني بقيادة الهولندي مارفيك وجهازه المعاون، إضافة إلى الاهتمام الإداري الكبير الذي يحظى به الأبيض، من قبل المسؤولين في اتحاد الكرة والجهاز الإداري للمنتخب.

واعتبر خصيف أن قرار السماح للجمهور بحضور المباريات من داخل الاستاد، كان له أثراً ايجابياً كبيراً على المنتخب، وقال: «وجود جماهيرنا في الاستاد كان بمثابة دفعة قوية بالنسبة لنا، كنا في حاجة ماسة إلى دعمهم ومساندتهم، وكانوا بالفعل في الموعد، حضروا إلى الاستاد بأعداد كبيرة، شجعونا وآزرونا ومنحونا أكبر دافع للتألق، أتمنى من كل قلبي أن نهديهم بطاقة التأهل».