لاعب روما يغادر قائمة «الآزوري»

روما (د ب أ)

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الخميس، أن لورينزو بيليجريني لاعب وسط روما، سيغيب عن صفوف المنتخب الأول في بطولة يورو 2020، التي تنطلق غداً الجمعة من خلال المباراة الافتتاحية التي تجمع «الآزوري» بضيفه التركي في روما.

وكتب بيليجريني عبر حسابه على شبكة "إنستجرام" لتبادل الصور اليوم: لسوء الحظ الإصابة في الفخذ جعلت من المستحيل بالنسبة لي المشاركة في كأس الأمم الأوروبية وأشعر بمرارة شديدة في هذه اللحظة.

وأوضح اتحاد الكرة الإيطالي أن بيليجريني «24 عاماً» تعرض للإصابة خلال التدريبات، وتقرر في البداية أن يبقى جزءًا من الفريق الذي سيسافر من فلورنسا إلى روما اليوم، لكن وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية أوضحت أنه رحل عن الفريق.

ومع ذلك، أرسل اتحاد الكرة الإيطالي إلى الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا» للاستفسار منه بشأن إمكانية استبدال بيليجريني بلاعب فيورنتينا جايتانو كاستروفيلي، ومن المتوقع موافقة الاتحاد القاري على هذا الطلب.

وأشار البيان: مع ترقب وصول رد يويفا، سينضم كاستروفيلي إلى صفوف الفريق في روما. وتضم المجموعة الأولى ليورو 2020 أيضاً سويسرا وويلز حيث يلتقي المنتخبان بعد غد السبت في باكو.