«الدعم المالي» يهدد عودة أندية «رأس الخيمة» للأولى

معتصم عبدالله (دبي)

يهدد غياب الدعم المالي المقدم من اتحاد الكرة لأندية دوري الدرجة الأولى والمحدد بـ 200 ألف درهم لكل نادٍ، عودة أندية رأس الخيمة ممثلة في الثلاثي رأس الخيمة، الجزيرة الحمراء، والرمس في النسخة الجديدة للدوري في موسم 2021- 2022.

وعلمت (الاتحاد) أن رد اتحاد الكرة «الرسمي» على الأندية الثلاثة الراغبة في العودة لمنافسات الفريق الأول في الموسم الجديد 2021- 2022، والتي تشمل التصفيات التمهيدية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى، أكد على عدم وجود الدعم المالي في الموسم الجديد.

وتأرجحت المشاركة في دوري الأولى خلال المواسم الماضية بداعي ظروف الأندية المالية، ووصل العدد إلى 9 أندية فقط موسم 2015- 2016، ليرتفع الى 12 على مدار موسمي 2016- 2017 و2017- 2018، ويعود ليتقلص إلى 10 أندية في موسم 2018- 2019، مقابل 11 نادياً بانضمام البطائح في موسمي 2019- 2020 و2020- 2021.