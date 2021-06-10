يورنتي يستعد للعودة بـ «السلبية»

برلين (د ب أ)

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، أن نتيجة اختبار المدافع دييجو يورنتي لفيروس كورونا جاءت سلبية، بعدما جاءت من قبل إيجابية.

كانت هناك «مؤشرات قوية» بأن النتيجة الإيجابية لاختبار اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً الأولية يوم الثلاثاء كاذبة، ولكن سيتم فحص اللاعب يومي الخميس والجمعة.

وغادر يورنتي معسكر المنتخب الإسباني ليورو 2020، الموجود خارج مدريد، ودخل الحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابة سيرخيو بوسكيتس بفيروس كورونا يوم الأحد الماضي.

ويفتتح المنتخب الإسباني مبارياته في بطولة أمم أوروبا بمواجهة السويد في إشبيلية يوم الاثنين المقبل.

ويعمل لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني مع لاعبين في فقاعة تدريبية موازية، تحسباً لتفشي الوباء في مجموعة اللاعبين الأولية، لكي يكون المنتخب قادراً على خوض مبارياته.