ماجوير يظهر في تدريبات «الأسود»

لندن (د ب أ)

انتظم هاري ماجوير مع بقية زملائه بالمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، حيث يواصل المدافع التعافي من إصابته في الكاحل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن ماجوير «28 عاماً» كان من بين أهم نقاط الحديث قبل المباراة الافتتاحية للمنتخب الإنجليزي في يورو 2020 أمام المنتخب الكرواتي.

وتعرض ماجوير لضرر في أربطة الكاحل، في المباراة التي فاز بها فريقه مانشستر يونايتد على أستون فيلا يوم 9 مايو، بعد أن سقط أنور الغازي عليه.

وغاب ماجوير عن بقية مباريات الموسم، بما في ذلك تواجده كبديل، لم يشارك في المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي التي خسرها مانشستر يونايتد أمام فياريال، وقال ساوثجيت إن مشاركته في اليورو ستكون بمثابة مكافأة.

ولكن ماجوير يحرز تقدما ثابتاً، بعد أن تدرب بشكل منفرد عن المجموعة في صالة الألعاب الرياضية أمس الأربعاء، وواصل تسهيل عملية عودته للتدريبات مع بقية زملائه اللاعبين.