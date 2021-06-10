«الشارقة الرياضي» يناقش خططه في «قرم كلباء»

الشارقة (الاتحاد)

عقد مجلس الشارقة الرياضي اجتماعه الدوري بمحمية القرم في مدينة كلباء، حيث استعرض الاجتماع الذي جاء برئاسة عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس وحضور الأعضاء عدداً من الأجندات المدرجة في جدول أعمال الاجتماع.

اعتمد المجلس إقامة طواف الشارقة الدولي للدراجات على أن يكون في شهر يناير 2022، كما قرر المجلس تكليف عبد الملك جاني نائب رئيس المجلس لرئاسة الطواف، كما ناقش المجلس أيضاً الترتيبات لإقامة الملتقى الرياضي السنوي، على أن يكون عبد الله بن مليح عضو مجلس الإدارة لرئاسته، وتم تحديد متطلباته المختلفة التي تشمل خمسة محاور يتم تحديدها لاحقاً.

كما ناقش المجلس أيضاً ملف إقامة دورة كلباء للألعاب الشاطئية 2021 على أن يحدد موعدها لاحقاً، وستضم «7» ألعاب وهى كرة القدم الشاطئية وكرة الطائرة الشاطئية وكرة السلة الشاطئية والجري على الشاطئ لمسافة 10 كلم والتجديف والسباحة المفتوحة والترايثلون، وذلك ضمن مبادرات المجلس رياضياً لتعزيز مفهوم الرياضة المجتمعية، وإبراز الصور الحضارية لمختلف مدن الإمارة الباسمة ومن بينها مدينة كلباء، على أن تبدأ الترتيبات الخاصة لإقامة الدورة لاحقاً.

ناقش الاجتماع عدداً من الأجندات، من بينها التزامات الخطة الإستراتيجية العليا للمجلس لتحقيق الأهداف المطلوبة تجاه الأندية إعلامياً، ومنها تمكين الأندية من تطوير هويتها المؤسسية ضمن هوية رياضية موحدة، ودعم الأندية تقنياً من خلال أرشفة إلكترونية، وتحديد الضوابط المتعلقة بالمواد المنشورة ووضع القواعد اللازمة لتنظيم عملية استخدام أدوات المشاركة الرقمية وتحسين جودة أداء الإعلام الرياضي بالأندية وفق معايير وبنود السياسية الإعلامية المرسومة، ووفق الإطار التنظيمي الخاص بالنشر ومحتوى المشاركات، لتمهيد حوكمة الأداء الإعلامي للأندية وتطوير الهوية المؤسسية للأندية، بالعمل مع جميع الأندية لاستكمال هويتها المؤسسية وتقديم الاستشارة اللازمة، بما يتفق مع أهداف الهوية الرياضية الموحدة للإمارة، بجانب استضافة المواقع الإلكترونية وإدارة حسابات البريد الإلكتروني، وإطلاق المنصة الإعلامية وفق الإجراءات المتبعة، وتوثيق الحسابات الرقمية، بجانب آلية عمل ووثيقة إرشادات خدمات المجلس للأندية.