«اختبار الصفر» في استاد الشارقة

علي معالي (الشارقة)

يستضيف استاد الشارقة غدا مباراتين في منافسات المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، يلتقي في المباراة الأولى الفلبين مع جوام، وفي الثانية الصين مع المالديف، وتبدو فرصة الفلبين، أو كما يطلقون عليه «منتخب الكلاب الضالة»، سهلة في تكرار فوز مباراة الذهاب التي انتهت بهزيمة جوام 1/ 4 ونفس الشيء بالنسبة للتنين الذي يرغب في تكرار انتصار الخماسية على المالديف. وكان المنتخب الفلبيني قد خسر الجولة الماضية أمام الصين، ويبحث عن العودة للانتصارات، بعد أن توقف عند النقاط الـ7 والمركز الثالث في المجموعة، أملاً في أن يكون من ضمن المنتخبات الأفضل للتأهل لكأس آسيا ليكرر إنجازه بالتأهل الثاني، بعد أن صعد لأول مرة في تاريخه لأمم آسيا التي جرت في الإمارات 2019.

ويعتمد كوبر مدرب الفريق على مجموعة كبيرة من اللاعبين المجنسين الذين وصل عددهم في مباراة التنين الأخيرة إلى 9 لاعبين من أصل 11 بدأ بهم تشكيلة المباراة الرئيسية، ويدرك الفريق أهمية هذه المباراة من أجل الحصول على المركز الثالث في المجموعة وضمان التأهل المباشر إلى تصفيات كأس آسيا، ويحوم الشك حول مشاركة الثنائي مايكل كيمبتر وجيرفي جايوسو بعد تعرضهما للإصابة في المباراة الماضية أمام الصين، وفي المقابل فإن جوام أصبح الفريسة الأسهل لكل فرق المجموعة بعد خسارته لكل مباراة وتجمده عند النقطة (صفر).

وفي المباراة الثانية، يسعى لي تاي مدرب منتخب الصين إلى الفوز على المالديف بعدد وافر من الأهداف حتى يستعد نفسياً بشكل قوي لأصعب مبارياته في المجموعة الثلاثاء المقبل في ختام مرتقب ومثير، ونجحت الصين في الوصول إلى النقطة 13 واحتلال وصافة المجموعة، ويعتمد المنتخب على القوة الهجومية من خلال الثلاثي وو لي وآي كيسن وآلان، في حين يحوم الشك حول قدرة الحارس وانج دالي على المشاركة بعد تعرضه للإصابة في المباراة الماضية أمام الفلبين.

في حين يحتل المالديف المركز الرابع بـ6 نقاط، ويعود إلى تشكيلة المالديف أسطورتهم علي أشفق (35 عاماً) الذي غاب عن المباراة الأخيرة لإصابته بفيروس كورونا، وهو من المواهب المتميزة في تلك الجزر الساحرة.