فاطمة محمد تصطاد فضية عربية الرماية

القاهرة (الاتحاد)

أضاف منتخبنا الوطني للرماية ميداليتين جديدتين إلى رصيده في البطولة العربية للرماية المقامة حالياً بجمهورية مصر العربية، وحققت فاطمة محمد الميدالية الفضية في رماية الأطباق من الحفرة «التراب» للسيدات، فيما حقق يحيى المهيري الميدالية البرونزية.

ولعل فضية فاطمة محمد التي شاركت بمدرب «متعاون لبعض الوقت» تمت الاستعانة به من مصر ولعبت بسلاح «مصري» لأنها لا تملك سلاحاً خاصاً بها، تؤكد أن الإصرار والروح القتالية تعوض الكثير وتقهر الكثير من الصعاب، ويضاف إلى هذا أن هناك مكسبين جديدين هما: تطور مستوى يحيى المهيري من بطولة إلى أخرى وتحقيقه أول إنجاز على الصعيد العربي والأداء الطيب والمتوازن له بعد توقف طويل بسبب الجائحة، ثم عودة الواعد الموهوب عبد الله بوهليبة إلى المشاركة بعد غياب لنحو عامين بسب ظروف عمله الصعبة من جهة والجائحة من جهة أخرى.

من جهة ثانية، تابع عبد الله سالم بن يعقوب الأمين العام لاتحاد الرماية نهائيات البطولة لحظة بلحظة، واطمأن على حسن أداء رماتنا، ونقل لهم تهنئة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فور انتهاء المنافسات.