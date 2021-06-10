سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بتنظيم نادي الشارقة للصقارين

الشارقة (الاتحاد)



أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم /17/ لسنة 2021م، بشأن تنظيم نادي الشارقة للصقارين.

ونص المرسوم على أن يُنشَأ في الإمارة نادي مختص بشؤون رياضة صيد الصقور والأنشطة الثقافية والمجتمعية، يُسمى"نادي الشارقة للصقارين"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، يتبع المجلس الرياضي ويعمل تحت إشرافه.

ويكون مقر النادي ومركزه الرئيس في المنطقة الوسطى بالإمارة، ويجوز بقرار من المجلس الرياضي بناءً على طلب رئيس مجلس إدارة النادي، أن يُنشئ له فروع في باقي مدن ومناطق الإمارة. ووفقاً للمرسوم يهدف النادي إلى الحفاظ على الموروث الثقافي المرتبط بممارسة رياضة الصيد بالصقور، والتوعية المجتمعية بأهميتها وتعزيز ممارستها وذلك من خلال بيئة محفزة تساهم في تطويرها.

وكذلك الإسهام في دمج كافة أفراد المجتمع من خلال ممارسة رياضة الصيد بالصقور وكافة الأنشطة الثقافية والمجتمعية التي ينظمها النادي، مع تعزيز مكانة الإمارة في مجال رياضة الصيد بالصقور على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. إضافة إلى المساهمة في وضع منظومة حديثة ومتكاملة لتطوير الأنظمة القانونية والإدارية المرتبطة برياضة الصيد بالصقور في الإمارة وفق أفضل الممارسات، وتمكين الكفاءات الوطنية وتوفير الإمكانيات اللازمة لممارسة وتنظيم سباقات الصيد بالصقور.

ونص المرسوم على أن يتولى إدارة النادي مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتسميتهم قرار من الحاكم أو من ينوب عنه، ويتم اختيار نائب الرئيس من بين الأعضاء خلال الاجتماع الأول للمجلس توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر. كما نص المرسوم على أن تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ قرار تشكيله، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة على أن يستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد أو التجديد للمجلس المنتهى.