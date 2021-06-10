بالصور.. ميلاد نجم دولي في 20 دقيقة

معتصم عبدالله (دبي)

وثقت كاميرا المصور عادل النعيمي بصحيفة «الاتحاد»، احتفالية مهاجم منتخب الإمارات محمد جمعة عيد، بباكورة أهدافه الدولية مع «الأبيض» في مباراته الرسمية الأولى أمام منتخب تايلاند 3-1 في الجولة الماضية على ستاد «زعبيل» بنادي الوصل في دبي، ضمن المجموعة السابعة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وأستدعى الهولندي مارفيك مدرب «الأبيض» مهاجمه الشاب صاحب الـ 24 عاماً، من دكة البدلاء في الدقيقة 74 ليحل بديلاً لزميله كايو كانيدو والذي افتتح التسجيل للمنتخب بالهدف الأول في الدقيقة 14، قبل أن يضيف فابيو ليما الثاني في الدقيقة 34، فيما سجل سوفانات مويانتا هدف تايلاند في الدقيقة 53.

ولم يخيب عيد ظن مدربه حينما نجح في تأمين الانتصار المهم للمنتخب بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 94، وحانت اللحظة الأهم بعد كرة استخلصها فابيو ليما في وسط الملعب وصلت إلى عيد الذي مررها بدوره لمبخوت في مواجهة المرمى ليستحوذ عليها ويعيدها بتمريرة ذكية إلى محمد جمعة ترجمها بنجاح داخل الشباك مسجلاً «باكورة» أهدافه الدولية بقميص «الأبيض».

ومثلت المواجهة أمام «أفيال الحرب»، المباراة الدولية الثالثة فقط في مشوار محمد جمعة عيد مع المنتخب الأول، والرسمية الأولى بعدما شارك في وديتي الهند 6-0، والأردن 5-1، اللتين سبقتا مباراة تايلاند في التصفيات، ليكون واحداً من أهم الأوراق الناجحة على دكة بدلاء «الأبيض».

وعلق المهاجم الشباب على أول أهدافه الدولية بقميص «الأبيض»، قائلاً في تصريحات لموقع اتحاد الكرة «مجرد اللعب في المنتخب بجوار الكابتن علي مبخوت كان حلما بالنسبة لي، لأنني أعتبره قدوتي، وأتعلم منه كثيرا، وأهم درس تعلمته منه هو التفكير في مصلحة الفريق، وتمرير الكرة لمن هو في موقع أسهل للتسجيل، مهما كانت حاجته لدعم أرقامه الشخصية الدولية»