مالك إنتر ميامي يتمسك بضم ميسي





ميامي (رويترز)

قال جورجي ماس المالك المشارك لنادي إنتر ميامي المنافس في دوري المحترفين الأميركي لكرة القدم، إنه متفائل بإمكانية انضمام النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي إلى ناديه، إذا ما قرر الرحيل عن برشلونة.

وقال ماس إنه وشريكه في ملكية النادي الإنجليزي ديفيد بيكام، اتفقا على ضرورة ضم مواهب عالمية من المستوى الأعلى إلى تشكيلة النادي، الذي يحتل حاليا المركز 11 بين فرق القسم الشرقي بالدوري الأمريكي للعبة الشعبية.

وينتهي عقد ميسي «33 عاماً» الحالي مع برشلونة في أخر يونيو الجاري، بينما قال خوان لابورتا رئيس برشلونة، إن المحادثات الخاصة بتجديد العقد تحقق تقدماً. ونقلت صحيفة ميامي هيرالد عن ماس قوله: أنا متفائل بأن ميسي سيدافع عن ألوان إنتر ميامي.

وأضاف ماس: ديفيد وأنا نعمل بكل جدية بالفعل ونحن نطمح إلى التعاقد مع أفضل اللاعبين وميسي هو أفضل لاعب في جيلنا ويعتبره البعض الأفضل على مر العصور.

وقالت وسائل إعلام إسبانية إن برشلونة اقترح عقداً مع ميسي لمدة عشرة أعوام، على أن يلعب الموسمين المقبلين في صفوف برشلونة، قبل أن ينهي مسيرته كلاعب بموسمين آخرين في صفوف إنتر ميامي، ثم يعود إلى برشلونة كسفير لمدة 6 أعوام، وهو الاتفاق الذي لعب فيه ديفيد بيكهام دوراً كبيراً.