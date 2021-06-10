لوف عن رحيله عن «المانشافت»: فليك هو المستقبل





برلين (د ب أ)

يسعى يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، لتحقيق أقصى قدر ممكن من النجاح في بطولة أمم أوروبا «يورو 2020»، قبل أن يسلم الراية إلى مساعده السابق هانسي فليك.

وقال لوف قبل انطلاق منافسات البطولة التي تقام في الفترة من 11 يونيو الجاري حتى 11 يوليو المقبل، إنه يعتقد أن فليك هو الشخص المناسب لتدريب المنتخب الألماني خلفاً له، بعد أن قرر الرحيل عقب قضائه 15 عاماً في تدريب المنتخب الألماني.

وذكرت صحيفة "سود دويتشه تسايتوندج" أمس الأربعاء أن فترة لوف ستقاس بناءً على جهده قبل الرحيل، رغم أنه فاز ببطولة كأس العالم 2014 ووصل للدور قبل النهائي في آخر ثلاث بطولات لأمم أوروبا ومونديال 2010، بالإضافة للفوز بلقب كأس القارات في 2017. الخلل الرئيسي خلال الفترة التي تولى فيها تدريب المنتخب الألماني هو الخروج من دور المجموعات بكأس العالم 2018، بالإضافة للخسارة المذلة صفر/ 6 أمام المنتخب الإسباني والخسارة 1 / 2 أمام منتخب مقدونيا الشمالية في الأشهر الماضية.

ويريد لوف ولاعبي فريقه أن يتفادوا هذه الحوادث المشابهة بأي ثمن، رغم أن الفريق يتواجد في مجموعة صعبة باليورو، تضم المنتخب الفرنسي، بطل العالم، والبرتغال، حاملة اللقب، والمجر.

وقال لوف: من الصعب بالنسبة لي أن أعد بالتأهل لدور الثمانية، الدور قبل النهائي، أو النهائي، بالطبع نريد أن نتوج باللقب. ولكن إذا شعر الجميع في البلاد أن هذا الفريق يقدم كل ما عنده لألمانيا، سأكون راضياً للغاية.

واعترف لوف بحدوث أخطاء، ولكنه أضاف: يمكننا أن نركز على كيفية فعل الأمور بشكل أفضل، لدينا فريقاً جيداً، يمكنه تحقيق الكثير. وسيلعب المنتخب الألماني كل مبارياته في ميونيخ، أمام 14 ألف متفرج سيتم السماح لهم بالتواجد في كل مباراة.

وقال لوف: لعبنا مباريات من دون حضور الجمهور لفترة كافية، كان الأمر صعبا للغاية، بالطبع حقيقة وجود الجماهير في مبارياتنا بميونيخ أمام فرنسا والبرتغال والمجر يعد شيئاً رائعاً.

وسيبقى أن نرى ما إذا كان لوف قادراً على الوصول بالمنتخب الألماني للمباراة النهائية في ويمبلي من عدمه، ولكن المدرب لديه فكرة عما يمكن أن يتوقعه عقب نهاية مشاركة فريقه في البطولة.

وقال لوف: ربما سيكون هناك فراغ معين، بعد البطولات يوجد دائما فراغ، ولكن إذا أردت أن تطور أهدافاً جديدة، يجب أن تسمح بالفراغ، حيث أن الأفكار تأتي منه. ومع ذلك، لم يخف المدرب أنه أيضاً "يتطلع" لرحلته الجديدة عقب البطولة، وقال: يمكنني تكريس نفسي لأشياء أخرى في حياتي".

في الوقت نفسه، سيكون المنتخب الألماني في أفضل الأيادي الممكنة تحت قيادة فليك، الذي كان مساعداً للوف في الفترة من 2006 إلى 2014، حيث يتولى تدريب المنتخب الألماني بعد أن حقق سبعة ألقاب مع بايرن ميونيخ.

وقال لوف عن مساعده السابق: أعرف كيف يعمل هانسي وكيف يفكر؟، إنه حنون ويعرف كيف يتعامل مع اللاعبين من خلال التواصل معهم. ويرى لوف أن فليك هو "مستقبل" المنتخب الألماني وأن المنتخب "سيواصل تقديم كرة قدم جيدة من الناحية الفنية، ولن يعود للجذور التي كانت تقف فوق كل شيء آخر في قبل سنوات".

وأكد لوف: القتال والالتزام كانا الفضائل الألمانية الوحيدة، ولكن لعب الثقافة هو الحاضر، وفوق كل ذلك، المستقبل. وهذا بالضبط ما يمثله هانسي فليك".