هدية عيد الميلاد الفوز في مباراتين

علي معالي (الشارقة)

احتفلت بعثة منتخب الفلبين بعيد ميلاد كل من ستيفان بالامي مدير المنتخب، واللاعب مايكل ستوبل، الأول وصل (51 عاماً) والثاني 33 عاماً، ويعتبر بالامي من الشخصيات التي ساهمت كثيراً في تطوير الكرة بصفوف الفلبين، حيث تولى منصبه منذ عام 2009 ولم تترك الجماهير الفلبينية مدير المنتخب واللاعب في فرحتهما بـ«عيد الميلاد»، بل طالبتهما بأن تكون الفرحة على أرض الواقع ومكتملة في منافسات المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، والمقامة على استاد نادي الشارقة، بأن يفوز على جوام والمالديف في المباراتين المتبقيتين (الجمعة) ضد جوام، والثلاثاء ضد المالديف، على أمل التأهل لنهائيات كأس أمم آسيا للمرة الثانية في تاريخ الكرة الفلبينية.

وطالب المغردون على «تويتر» قائلين لهما: «نريد الفوز في المباراتين هدية من فضلك»، وقال آخر: «عيد الميلاد لن يكون مكتملاً من دون هدية الفوز».

وكان المنتخب الفلبيني قد استدعى لاعباً جديداً إلى القائمة وهو خوسيه إلمر(27 عاماً)، مولود في أميركا، ولعب لمنتخب الفلبين تحت 23 سنة، محترف في الدوري التايلندي. وفي الفلبين لا حديث إلا عن كيفية تحقيق الفوز في المباراتين القادمتين حتى تكون هناك فرصة للتواجد ضمن كبار القارة في كأس آسيا، بعد ضياع حلم السير قدماً نحو التأهل إلى كأس العالم.

ويتصدر قمة المجموعة الأولى منتخب سوريا برصيد 21 نقطة من 7 مباريات، يليه المنتخب الصيني بـ13 نقطة ثم الفلبين 7 نقاط والمالديف 6 نقاط وفي القاع منتخب جوام من دون رصيد.