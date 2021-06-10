في أمم أوروبا.. «الافتتاحية» تعاند أصحاب الأرض

مراد المصري (دبي)

تبقت 24 ساعة على ضربة بداية نهائيات أمم أوروبا 2020 التي تقام بالفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو 2021، وسيكون المنتخب الإيطالي على الموعد في المباراة الافتتاحية في العاصمة روما أمام تركيا غداً الجمعة، وهو يدرك أن التاريخ لا يرحم أصحاب الأرض في المباريات الافتتاحية دائماً، حيث لا يبتسم هذا اللقاء دائماً لأصحاب الأرض.

منتخب بولندا لم يتمكن سوى من اقتناص التعادل أمام اليونان في النهائيات التي أقيمت على أرضها بالشراكة مع أوكرانيا في 2012، حيث تقدم بهدف روبرت ليفاندوفيسكي قبل أن يتعثر بالتعادل 1-1 في نهاية المطاف.

أما منتخب سويسرا، فقد خاض افتتاح نهائيات نسخة 2008 التي أقيمت على أرضه بالشراكة مع النمسا، وخسر في المباراة الافتتاحية أمام جمهورية التشيك ليتذوق مرارة المباريات الافتتاحية. كما سقط منتخب البرتغال أيضاً في الافتتاح على ملعبه أمام اليونان 2 - 1 بنسخة عام 2004، قبل أن يخسر أمام نفس المنتخب في النهائي أيضاً، ولم يكن المنتخب الإنجليزي أفضل، بعدما اكتفى بالتعادل مع سويسرا في افتتاح نسخة عام 1996.

أما المنتخب السويدي، فقد تعادل على أرضه أمام فرنسا 1 - 1 في افتتاح نسخة عام 1992، لينضم إلى قائمة المنتخبات المضيفة التي عجزت عن الفوز في المباراة الافتتاحية، وحتى منتخب ألمانيا لم ينجح في تجاوز هذه العقدة بالتعادل مع إيطاليا بمسمى «ألمانيا الغربية» في افتتاح نسخة 1988 بعدما تعادل 1 - 1. وفي المقابل، فإن المنتخب الفرنسي يعتبر متخصصاً في المباريات الافتتاحية عندما يكون المضيف، وهو الذي حقق الفوز في نسختي 2016 على رومانيا 2 - 1 وفي 1984 على الدنمارك 1 - صفر. يذكر أنه في أول خمس نسخ من البطولة كانت النهائيات تنطلق من نصف النهائي مباشرة، ونجحت الدول المضيفة في تحقيق الفوز في ثلاث مرات من أصل أربع مرات ظهرت في المباراة الافتتاحية وقتها، رغم أن واحدة منها كسبتها إيطاليا المضيفة بالقرعة المعدنية في عام 1968!