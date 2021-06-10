الأرقام القياسية تلهب «ديربي» شمال أفريقيا بين تونس والجزائر





منير رحومة (دبي)

يسعى المنتخب الجزائري بطل أفريقيا، خلال مباراته الودية مع منتخب تونس غداً الجمعة، إلى دخول التاريخ بتحطيم الرقم القياسي الأفريقي لأطول مسيرة بلا خسارة في القارة، وذلك بعد أن عادل الأسبوع الماضي الرقم القياسي الذي كان بحوزة منتخب كوت ديفوار بـ26 مباراة بلا خسارة.

وفي نفس الوقت يطمح منتخب "نسور قرطاج" الذي لم يخسر أي مباراة أمام الجزائر على ملعبه منذ 36، ويرغب في مواصلة فرض علو كعبه، خاصة وأنه يعيش مرحلة إيجابية مع المدرب منذر الكبير خلال 22 شهراً الأخيرة، بفوزه في 8 مباريات والتعادل في اثنتين، وعدم تذوق طعم الهزيمة في أي مباراة رسمية أو ودية.

وارتفعت درجة الإثارة بين جماهير المنتخبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما يزيد من سخونة "الديربي"، ويحفز اللاعبين لتقديم أفضل عروضهم للخروج بنتيجة إيجابية. ومن المنتظر أن يستمتع الجمهور بعروض فنية لنخبة من افضل اللاعبين الأفارقة في أوروبا، مثل رياض محرز نجم منتخب الجزائر ولاعب مانشستر سيتي، وحنبعل المجبري لاعب منتخب تونس ومانشستر يونايتد.

والتقى المنتخبان التونسي والجزائري في 46 مباراة سابقة بين رسمية وودية وأول مواجهة تعود إلى عام 1957، حيث فاز كل منتخب بـ16 مباراة بينما حسم التعادل 14 مواجهة. وفاز المنتخب التونسي في آخر مواجهة رسمية أقيمت في كأس أمم أفريقيا 2017، بينما حسم المنتخب الجزائري آخر مباراة ودية والتي أقيمت في 2019.

وبدأت المسيرة الإيجابية لمنتخب الجزائر منذ 18 أكتوبر 2018 الذي شهد الخسارة أمام مضيفه منتخب بنين بهدف دون رد في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2019، والتي توج "محاربو الصحراء" بلقبها، وفاز خلال هذه المسيرة الإيجابية في 18 مباراة مقابل التعادل في 8 لقاءات.

أما على المستوى العالمي يملك منتخب إسبانيا السلسلة الأطول في تفادي الخسارة بواقع 35 مباراة وذلك بين فبراير 2007 ويونيو 2009 متساويا مع منتخب البرازيل الذي حقق الرقم نفسه بين فبراير 1993 ويناير 1996.