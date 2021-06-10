«يورو 2020» تعشق هذا اللون!!

مراد المصري (دبي)

يتبادر للذهن مع انطلاق نهائيات أمم أوروبا لكرة القدم يوم غدٍ الجمعة «يورو 2020» ما هو اللون المفضل لزي المنتخبات المشاركة، والذي يعتبر تاريخياً الأكثر ارتباطاً بالمنتخب الذي رفع الكأس، حيث تكشف الإحصائيات أن اللون «الأحمر» هو المتخصص في هذا الحدث.

وسيكون اللون «الأحمر» الأكثر تواجداً في ألوان قمصان المنتخبات المشاركة في البطولة، حيث اختار 13 منتخباً من أصل 24 تشارك في النسخة الحالية تواجد اللون الأحمر في قمصانها، بطريقة أو بأخرى، بالزي الأصلي أو الزي الاحتياطي بصورة لافتة، أغلبها نابع من ألوان تلك الدول أو علاقة رياضية تاريخياً.

المنتخبات الـ 13 التي اختارت تواجد اللون الأحمر في قمصانها، هي: النمسا، بلجيكا، كرواتيا، التشيك، الدنمارك، المجر، مقدونيا الشمالية، البرتغال، روسيا، إسبانيا، سويسرا، تركيا وويلز. وتاريخياً كان «الأحمر» لون الفريق البطل في المباراة النهائية في ست مناسبات، يليه اللون الأزرق 4 مرات والأبيض 4 مرات والبرتقالي مرة واحدة.

بالمجمل العام، شهدت نهائيات أمم أوروبا تأهل فرق ارتدت 7 ألوان لحد الآن، وهي: الأبيض، الأحمر، الأزرق، البرتقالي، الأسود، الأخضر والأسود.