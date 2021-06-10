رونالدو على بُعد 5 أهداف من دائي

أنور إبراهيم (القاهرة)

اقترب النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالد لاعب يوفينتوس الإيطالي، كثيراً من معادلة الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات مع المنتخب، والمسجل حتى الآن باسم النجم الإيراني المعتزل على دائي برصيد 109 أهداف، فقد سجل «الدون» هدفه رقم 104 في مرمى منتخب إسرائيل، خلال المباراة الودية التي انتهت بفوز كتيبة فرناندو سانتوس بأربعة أهداف نظيفة، في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأوروبية.

ولم يعد يفصل رونالدو عن دائي سوى 5 أهداف فقط، يمكن للدون أن يسجلها خلال مباريات هذه البطولة، إذا ما وصل منتخب بلاده إلى أبعد مدى فيها، مع ملاحظة أن على دائي سجل أهدافه في 149 مباراة، بينما سجل الدون أهدافه الدولية في 175مباراة.

وبدأ برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد التسجيل في الدقيقة 42، وأضاف رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 44، بينما سجل جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي الهدف الثالث في الدقيقة 86، ثم عاد فيرنانديز ليسجل هدفه الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الوقت الضائع، لتنتهي المباراة 4/صفر لمصلحة منتخب البرتغال «برازيل أوروبا» الذي يبدأ أولى مبارياته في البطولة ضمن المجموعة السادسة التي يطلق عليها مجموعة الموت، بمواجهة منتخب المجر الثلاثاء القادم، ثم منتخب ألمانيا 19 يونيو، ويختتم مباريات الدور الأول بمقابلة منتخب فرنسا يوم 23 يونيو.

ويدخل منتخب البرتغال هذه البطولة مدافعاً عن اللقب الذي أحرزه في يورو 2016، بعد فوزه على فرنسا في المباراة النهائية 1/صفر.

وفي سياق آخر، كشفت شبكة سكاي سبورتس النقاب عن أن كريستيانو رونالدو قرر على ما يبدو الرحيل عن ناديه الحالي يوفينتوس، بحثاً عن مغامرة جديدة، وأن ثمة مفاوضات ستجرى قريباً بين خورخي مينديز وكيل رونالدو، وبين إدارة النادي اللومباردي، من أجل حسم رحيله ومعرفة المبلغ الذي يريده يوفينتوس مقابل بيعه ولاسيما أن عقده ينتهي في صيف 2022.

وأوضحت الشبكة أن ناديي باريس سان جرمان ومانشستر يونايتد هما الأكثر اهتماماً بالحصول على خدمات الدون، ولكن كل منهما يسعى للتفاوض على تخفيض الراتب الكبير الذي يتقاضاه حالياً من السيدة العجوز، والذي يصل إلى ما يقرب من 30 مليون يورو سنوياً.