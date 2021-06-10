مبابي وهالاند الأعلى سعراً في قائمة «التوب 5»

أنور إبراهيم (القاهرة)

تصدر النجم الدولي الفرنسي الشاب كيليان مبابي «22 عاماً» لاعب باريس سان جيرمان، قائمة «التوب 5» الأعلى قيمة سوقية بين نجوم كرة القدم العالمية، برصيد 160 مليون يورو، وفقاً للتصنيف الأخير لموقع «ترانسفيرماركت» المتخصص في تحديد القمة السوقية للاعبي كرة القدم على مستوى العالم.

وجاء النجم الدولي النرويجي إيرلينج هالاند «20 عاماً» لاعب بروسيا دورتموند في المركز الثاني بقيمة سوقية قدرها 130مليون يورو، بينما احتل النجم الإنجليزي الهداف هاري كين لاعب توتنهام المركز الثالث بقيمة سوقية 120 مليون يورو.

وتساوى 5 لاعبين في المركز الرابع بقيمة سوقية مائة مليون يورو، وهم: الإنجليزي جادون سانشو لاعب بروسيا دورتموند الألماني، والمصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، والبلجيكي روميلو لوكاكو لاعب إنترميلان الإيطالي، ومواطنه كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وجاء في المركز الخامس، اللاعبان فرانك دي يونج لاعب برشلونة الإسباني والبرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، بقيمة سوقية 90 مليون يورو لكل منهما.