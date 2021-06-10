شانج ريم يحلم بالعودة إلى «الخليج العربي»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

كشف شانج ريم «29 عاماً» لاعب الوحدة السابق ونادي جانجوون الكوري الجنوبي الحالي، عن رغبته في العودة من جديد إلى دوري الخليج العربي، متمنياً أن تكون هذه العودة إلى الوحدة الذي ارتبط به كثيراً، وفي حال عدم رغبة الأخير في التعاقد معه أن تكون عبر أي نادٍ في الدوري.

وقال شانج ريم: أشعر بحنين إلى الإمارات وبشكل خاص أبوظبي التي ارتبطت بها كثيراً منذ انتقالي إلى الوحدة في يناير 2016 وحتى مغادرتي بعد نهاية عقدي مع «العنابي» الصيف الماضي، والذي مكثت بعده لـ6 أشهر دون التعاقد مع أي نادٍ، قبل أن أنضم مؤخراً إلى نادي جانجوون.

وأضاف: مررت بلحظات عصيبة في بداية مشواري مع فريقي الحالي، حيث تعرضت لإصابة، لكنني تعافيت وخضت معه 8 مباريات في الدوري، والفريق جيد ومستويات جيدة.

أما عن مدة عقده مع فريقه، فقال: ينتهي العقد بنهاية الموسم الحالي في ديسمبر المقبل، وبعدها سأكون حراً في الانتقال إلى الوجهة التي أريدها، رغبتي الأولى هي في العودة إلى الإمارات في الانتقالات الشتوية المقبلة، لكن في حال لم أوفق في ذلك فستكون الخيارات مفتوحة أمامي بالبقاء في الدوري الكوري أو الانتقال إلى وجهة أخرى.

وعن متابعته للوحدة والدوري، قال: تابعت مباريات الوحدة في الموسم الحالي للوحدة وعدد من المباريات الأخرى، كما أنني على تواصل مع عدد من اللاعبين وبشكل خاص مواطني لي ميونج، أتمنى التوفيق لـ«العنابي» في الموسم الجديد، وأن ينهيه بالفوز ببطولة الدوري.

يذكر أن شانج ريم خاض مع الوحدة 99 مباراة في دوري الخليج العربي وسجل 8 أهداف، وخلال مواسمه التي امتدت إلى 4 مواسم ونصف الموسم، ظل يمثل اللاعب «الجوكر» لكل المدربين، حيث لعب في جميع مراكز الدفاع وفي المحور وكجناح، معوضاً أي نقص يحدث في الفريق، وبالرغم من أن مركزه الأساسي هو الظهير الأيمن، لكنه عرف بالإجادة في أي مركز يتم الدفع به فيه.