«يويفا» يوقف الإجراءات التأديبية ضد «الثلاثي المتمرد»

نيون (د ب أ)

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، إيقاف الإجراءات التأديبية، التي اتخذها بحق أندية برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني، بعد مشاركتهم في تأسيس دوري السوبر الأوروبي.

كان «يويفا» قد فتح تحقيقاً ضد الثلاثي لدورهم ومشاركتهم في تأسيس البطولة المنفصلة عن الاتحاد القاري، والتي انهارت خطط إقامتها بعد 48 ساعة من الكشف عنها، بعدما لاقت ردود فعل عنيفة وغاضبة.

وأصدر «يويفا»، اليوم الأربعاء، بياناً يؤكد فيه أن هيئة الاستئناف التابعة له قررت تعليق الإجراءات. وذكر الاتحاد الأوروبي للعبة في بيانه: بعد فتح الإجراءات التأديبية ضد كل من برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد بسبب انتهاك محتمل للإطار القانوني ليويفا، فيما يتعلق بمشروع دوري السوبر الأوروبي، قررت هيئة الاستئناف التابعة للاتحاد تعليق إجراءاتها تجاه الأندية المذكورة حتى إشعار أخر.

كانت البطولة الجديدة ستضمن مشاركة الأندية المؤسسة لها بشكل منتظم كل عام، والتي يمكن أن تنضم إليهم مجموعة مختارة من الأندية الأخرى. كانت الأندية الست من الدوري الإنجليزي قد انسحبت من البطولة كما تم تحذيرها من تكرار الأمر.

وذكر بيان مشترك بين رابطة الدوري الإنجليزي واتحاد كرة القدم، أن الأندية ستواجه خصم 30 نقطة من رصيدها، بالإضافة إلى غرامة قدرها 25 مليون جنيه أسترليني في حال مشاركتها في اقتراحات مماثلة.

وبدأت إجراءات «يويفا» ضد برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، الشهر الماضي، مع توقيع عقوبات شديدة على الثلاثي. وينظر إلى أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس على أنه المحرك الرئيسي وراء فكرة البطولة، والتي تم الإعلان عنها في 18 أبريل الماضي، قبل أن يتم التراجع عنها سريعاً.

ورداً على قرار هيئة الاستئناف بإيقاف العقوبات، أصدر «يويفا» بياناً دافع فيه عن موقفه.

وجاء في البيان: يويفا يتفهم سبب تعليق الإجراءات التأديبية في الوقت الحالي، لكنه سيظل واثقاً من موقفه، وسيواصل الدفاع عن موقفه لدى جميع السلطات القضائية المختصة.

وأضاف: "يويفا سيتخذ كل الخطوات اللازمة بما يتفق مع القانون الوطني وقانون الاتحاد الأوروبي، حتى تكون هيئة الاستئناف التابعة له في وضع يمكنها من استكمال الإجراءات التأديبية في أقرب وقت ممكن.