فرجاني ساسي يحسم موقفه من الاستمرار بالزمالك

القاهرة (د ب أ)

أعرب التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك المصري، عن فخره بالفترة التي لعب فيها للقلعة البيضاء.

وقال فرجاني ساسي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم الأربعاء: بكل فخر، أعتز بالفترة الأهم في حياتي مع نادي الزمالك.. ويعلم الله أني أخلصت بذمة وأمانة لهذا الكيان داخل وخارج الملعب.

وأضاف لاعب وسط منتخب تونس: يبقي جمهور الزمالك العظيم هو الداعم الحقيقي لي في كل المحطات. وأوضح: الخير فيما اختاره الله وقريباً سوف أوضح كل الحقائق.

وينتهي تعاقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ولا يزال الأمر غير واضح فيما يتعلق بموقف تجديده أو رحيله لناد آخر.