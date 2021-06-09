نادال إلى نصف النهائي الـ14 في رولان جاروس

باريس (أ ف ب)

بلغ الإسباني رافايل نادال نصف النهائي الرابع عشر له في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، عندما تغلب على الأرجنتيني دييجو شفارتسمان.

ويبدو أن المبارزة المنتظرة بين نادال والمصنف أول الصربي نوفاك ديوكوفيتش، ستتضح معالمها مساء اليوم، حينما يوجه الأخير الإيطالي ماتيو بيريتيني لحجز مقعد له في نصف النهائي.

وتمكن نادال من حسم المباراة لصالح 6-3، 4-6، 6-4، و6-صفر، رغم المقاومة التي أبداها الأرجنتيني. وقال نادال بعد فوزه: لقد بدأت المجموعة الثانية بشكل سيئ، أدركت التعادل 4-4، لكنني لم أعد بشكل جيد، وكنت أعرف أنه سيكون من الصعب الحفاظ على إرسالي. وهذا هو الفوز رقم 104 لنادال في رولان جاروس (خسارتان فقط)، في مسعاه إلى التتويج بلقبه الرابع عشر ليرفع عدد ألقابه إلى 21 عدد ألقابه في البطولات الأربع الكبرى (رقم قياسي).

ويتعادل نادال بعدد الألقاب في الجراند سلام حالياً، مع السويسري المنسحب من البطولة روجيه فيدرر بعشرين لقباً. وسيسعى الإسباني، والصربي بحال فوزه في وقت لاحق اليوم، إلى حجز مكان لهما في النهائي ليواجه أحدهما الفائز من المباراة التي تجمع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس (5) والألماني ألكسندر زفيريف (6).