شرطة الشارقة تتوج الفائزين ببطولة البادل تنس

الشارقة (وام)

توّج اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، الفائزين في ‏بطولة القائد «البادل تنس-2021» في نسختها الأولى التي أقيمت اليوم ‏بتنظيم من قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية.

استضاف البطولة نادي ضباط شرطة الشارقة في مركز «بادل إرينا» بمنطقة مليحة وفق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية بحضور العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية والعقيد طارق المدفع مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء‏ بشرطة الشارقة.

وشهدت البطولة مشاركة 28 لاعباً شكلوا 16 فريقا من منتسبي القيادة بمختلف الإدارات لتشمل فريقين من كل إدارة، وحقق المركز الأول كل من النقيب أحمد الزري والملازم منصور هشام الزرعوني من الإدارة العامة للعمليات المركزية فيما حصل على المركز الثاني الملازم سلطان الطنيجي، والملازم راشد القصير من مكتب القائد العام.

وأشاد اللواء الشامسي بمستوى اللاعبين المشاركين في البطولة، وما حققوه من نتائج مميزة، مشيرا الى أن القيادة في طور إنشاء /3/ ملاعب جديدة خاصة برياضة البادل ‏تنس سيتم تدشينها في القريب العاجل، وستُتاح من بعدها لكافة منتسبي القيادة وأُسرهم كمشروع جديد يضاف إلى سلسلة إنجازات القيادة بالأنشطة الرياضية والمجتمعية.

