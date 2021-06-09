صفقة يوفنتوس المنتظرة يستمتع بحلم الطفولة



روما (رويترز)

قال مانويل لوكاتيلي لاعب وسط ساسولو، إنه يركز في تحقيق حلم طفولته بتمثيل إيطاليا في مسابقة كبرى، لكنه أقر بأنه سيتخذ قرارات مهمة تتعلق بمستقبله بعد بطولة أوروبا لكرة القدم.

وتكهنت وسائل إعلام محلية مؤخراً بانتقال اللاعب البالغ عمره 23 عاماً إلى يوفنتوس، بعد موسم آخر مبهر مع ناديه دفع المدرب روبرتو مانشيني لاستدعاء صانع لعب ميلان السابق إلى تشكيلته ببطولة أوروبا.

ومن المتوقع أن يبدأ لوكاتيلي أساسياً بدلاً من المصاب ماركو فيراتي في المباراة الافتتاحية للبطولة أمام تركيا بعد غدٍ الجمعة في الاستاد الأولمبي في روما.

وقال لوكاتيلي في مؤتمر صحفي: تمثيل إيطاليا والشعب الإيطالي في بطولة أوروبا مسؤولية جميلة، يرغب فيها الجميع وأمر نحكيه لأطفالنا.

وأضاف: إنه حلم بالنسبة لي منذ كنت طفلاً واعتدت مشاهدة هذه المسابقة عبر الشاشات مع أصدقائي. وتابع: تركيا تملك فريقاً بارزاً ولاعبين رائعين مثل هاكان شالهان أوغلو الذي اعتدت اللعب أمامه، ولن تكون المهمة سهلة، لكن يجب أن نبذل أقصى جهد.

وأصر لوكاتيلي على عدم اتخاذ قرارات بشأن مستقبله حتى انتهاء البطولة. وقال: إنها مجرد تكهنات وأمامي بطولة مهمة للعب فيها واحتاج للتركيز، من الطبيعي وجود تكهنات في سوق الانتقالات، لكنني لن انشغل بها وسيكون التفكير فيها مضيعة للوقت رغم أنني أعرف أنه بعد بطولة أوروبا ستكون هناك قرارات مهمة.