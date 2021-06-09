شهادة قائد.. «التعامل النفسي» الجيد قاد «التنين» إلى الانتصار..!

علي معالي (الشارقة)

يرى قائد الصين الأسبق فان زي يي أن منتخب بلاده لعب بطريقة عقلانية ومتزنة في مواجهة الفلبين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، والتي تجرى مبارياتها على استاد نادي الشارقة.

قال زي يي: «عندما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي لم يجر لي تاي مدرب منتخب الصين الحالي أي تغيير مع بداية الشوط الثاني، وهو مؤشر كبير على ثقته في العناصر التي بدأت اللقاء، وهذه الثقة جعلت اللاعبين في الـ45 دقيقة في الشوط الثاني أكثر حماساً ورغبة من أجل تغيير نتيجة الشوط الأول السلب وهو ما حدث بالفعل».

وقال زي يي الذي قاد منتخب الصين في نهائيات كأس العالم 2002:«شاهدت المباراة وسط تفاؤل كبير بقدرة لاعبي التنين على تحقيق الفوز أملاً في السير خطوة نحو تحقيق حلم كروي نبحث عنه منذ سنوات، وأعتقد أن اللاعبين الصينيين اتبعوا أسلوباً نفسياً جيداً للغاية في المباراة، مع الأخذ في الاعتبار تغيير مكان المباراة وارتفاع درجة الحرارة في وقت المباراة بالشارقة».

وأضاف: «لذلك لم أكن قلقاً عندما لم يتمكنوا من هز شباك المنتخب الفلبيني في أول 45 دقيقة». ومن المقرر أن تواجه الصين، التي تحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة بفارق 8 نقاط خلف المنتخب السوري، جزر المالديف بعد غد الجمعة في مواجهة سهلة للتنين.