منتخبنا يكثف استعداداته لمواجهة إندونيسيا

دبي (الاتحاد)

يعود منتخبنا الوطني غدا إلى التدريبات، حيث يؤدي مرانه مساءً بالملعب الفرعي في نادي الوصل، استعداداً لمواجهة إندونيسيا مساء الجمعة في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، لحساب المجموعة السابعة.

وخضع اللاعبون اليوم لتدريبات استشفاء عقب المباراة الأخيرة أمام تايلاند للتخلص من الإرهاق الناجم عن ضغط المباريات، على أن يستأنف الأبيض التحضيرات اعتباراً من الغد، حسب البرنامج الذي وضعه الهولندي فان مارفيك المدير الفني للمنتخب.

وعكف الجهاز الفني عقب نهاية مباراة تايلاند على دراسة منتخب إندونيسيا، للتعرف على نقاط القوة والضعف لدى المنافس، وذلك من خلال تحليل المباريات الأخيرة للإندونيسي، وتسجيل بعض الملاحظات، ومشاهدة تسجيلات حديثة للمنتخب ومناقشة تفاصيلها مع اللاعبين، وتحديد مهام وواجبات كل لاعب في المباراة المقبلة.

ويولي الهولندي مارفيك مدرب منتخبنا الوطني مباراة إندونيسيا أهمية كبيرة، حيث حرص المدرب على تأكيد أن المواجهة المقبلة لا تقل أهمية عن المباراتين السابقتين، مشدداً على ضرورة احترام المنافس والتعامل معه بالجدية المطلوبة لتحقيق الهدف المنشود بالحصول على النقاط الثلاث.