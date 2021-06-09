أحمد بن محمد يكرّم القطامي لدوره في خدمة الحركة الأولمبية

دبي (وام)

كرم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، معالي حميد القطامي، النائب الأول السابق لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، تقديراً لما قدمه من إسهامات خلال فترة عمله ضمن أسرة اللجنة، وما بذله من جهود في خدمة الحركة الأولمبية في الإمارات وإعلاء القيم الأساسية للميثاق الأولمبي، وتفعيل دور اللجنة في دفع مسيرة التطوير الرياضي نحو آفاق جديدة من التميز، بما يتماشى مع مكانة الإمارات الرائدة، وتحقيقاً لطموحات القيادة الرشيدة في اعتلاء أبطال الإمارات في مختلف الرياضات منصات التتويج ضمن أكبر المحافل الرياضية العالمية.

وأعرب سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، عن كامل تقديره للدور المؤثر الذي اضطلع به معالي حميد القطامي في تعزيز الحركة الأولمبية ورفعة مكانتها في دولة الإمارات، مؤكداً أن إسهاماته كان لها بالغ الأثر في دعم أهداف اللجنة ورسالتها ودورها الرئيس، لاسيما في تطوير المساقات القانونية والتنظيمية ذات الصلة بالحركة الأولمبية الوطنية، وتحفيز روح المنافسة بين الرياضيين لرفع مستوى الأداء وتحقيق مستويات أرقى من التميز الرياضي، ونشر المبادئ الرئيسة للحركة الأولمبية، كذلك التشجيع على تعزيز وجود المرأة في المشهد الرياضي، أسوة بباقي القطاعات، متمنياً سموه كل التوفيق والسداد لمعالي القطامي، ومؤكداً أن عطاءه سيبقى علامة فارقة في تاريخ اللجنة الأولمبية الوطنية.

وقال سموه: كل الشكر لمعالي حميد القطامي لما قدمه من جهود في سبيل إعلاء شأن الحركة الأولمبية الإماراتية، والترويج لمبادئ الميثاق الأولمبي وإعلاء قيمه ومبادئه.. ولدوره في تفعيل دور اللجنة الأولمبية الوطنية وتعظيم أثرها في الارتقاء بمختلف الرياضات في دولتنا.. كل الأمنيات الطيبة لرجل أجزل العطاء ليظل على الدوام نموذجاً يحتذى للأجيال في كيفية التفاني في خدمة الوطن.

من جانبه، أعرب معالي حميد القطامي عن بالغ الشكر والامتنان لهذه اللفتة الكريمة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، مؤكداً أن هذا التكريم ليس بالأمر الغريب على سموه، وأن قيمة الوفاء ستظل من الشيم الأساسية لشعب الإمارات في كل وقت وحين، وأن دولة الإمارات تقدم دائماً القدوة في الحفاوة بأبنائها، الذين أخلصوا لها العطاء بهدف أن يظل اسم الإمارات دائما مرتبطاً بالتميز والنجاح، ولتبقى رايتها عالية خفاقة على الدوام في أكبر المحافل الدولية وأهمها في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الرياضي الذي يحظى بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، التي لم تبخل يوماً بتقديم كافة الضمانات اللازمة لتأكيد الريادة الإماراتية في ساحات المنافسة ضمن مختلف الرياضات.

وأكد معالي القطامي أن اللجنة الأولمبية الوطنية تحظى بكل الدعم والاهتمام، في ضوء قيادة سمو رئيس اللجنة وما يتخذه من قرارات مهمة هدفها الأول مصلحة الرياضة والرياضيين وقال: لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية والمكتب التنفيذي وجميع اللجان وكل من أسعدني العمل إلى جواره خلال تلك الفترة المميزة في مسيرتي العملية، التي اكتسبت خلالها العديد من الخبرات والأصدقاء من الأسرة الأولمبية، سواء محلياً أو دولياً، وأتمنى دوام التميز والتوفيق الازدهار لتلك المؤسسة الرياضية العريقة في تسجيل العديد من الإنجازات التي تعلي اسم الوطن خلال المرحلة المقبلة.