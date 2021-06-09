إسبانيا تضم 11 لاعباً إضافياً كإجراء احترازي قبل اليورو





مدريد (أ ف ب)

أنشأ المنتخب الإسباني "فقاعة" صحية لـ 11 لاعباً احتياطياً إضافياً، ليكونوا فريقاً "موازياً" قادراً على خوض نهائيات كأس أوروبا التي تنطلق الجمعة، وذلك في حال ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف "لا روخا".

وبعد الإعلان عن إصابة القائد سيرجيو بوسكيتس بالفيروس مساء الأحد، كشف الاتحاد الإسباني للعبة في وقت متأخر الثلاثاء، عن حالة إيجابية ثانية تعود للمدافع دييجو يورنتي.

وفي ظل هذا الواقع وإمكانية ظهور حالات عدوى جديدة، قرّر المنتخب توسيع تشكيلته الاحتياطية التي ضمت في بادئ الأمر 6 لاعبين، بإضافة 11 آخرين من أجل تعويض أي غيابات محتملة عن النهائيات القارية.

وقال المنتخب الإسباني في بيان على موقعه إن الفريق الفني للمنتخب الإسباني قرر أن الدوليين الـ11 الذين تم استدعاؤهم في البداية للمباراة ضد ليتوانيا سيبقون تحت تصرف المنتخب الإسباني، مع المشاركة في التمارين المقررة تحت إشراف لويس إنريكي الأربعاء في 9 يونيو اعتباراً من الحادية عشرة صباحاً.

وتم إنشاء هذه "الفقاعة الموازية كاجراء احترازي في حال ظهور حالات إيجابية أخرى مرتبطة بإصابة بوسكيتس ويورنتي بحسب ما أفاد "لا روخا".

وتضمنت تشكيلة اللاعبين الـ11 الاحتياطيين كلاً من ألفارو فرنانديس، أوسكار مينجيسا، مارك كوكوريا، براين خيل، خوان ميراندا، جونساليس فيار، بوسو، إبراهيم دياز، سوبيمندي، يريمي بينو وخافي بوادو. وشارك جميع هؤلاء اللاعبين في المباراة الودية التي أقيمت الثلاثاء في ليجانيس وفاز بها "لا روخا" برباعية نظيفة على ليتوانيا.

وفي وقت لاحق الأربعاء، أكدت وزارة الصحة الإسبانية، أن جميع اللاعبين المشاركين في بطولة كأس أوروبا 2020 سيتلقون اللقاح المضاد لكوفيد-19 قبل أيام من بدء المسابقة.

وبعد الإعلان الأحد عن إصابة بوسكيتس، عبر الاتحاد الإسباني في وقت متأخر ليل الثلاثاء عن "أسفه للإعلان عن أن فحص المدافع دييجو يورنتي جاء إيجابياً عقب الفحوصات الأخيرة التي أجريت في مقر تدريب المنتخب الوطني في لاس روساس".

وعلى غرار ما حدث مع لاعب الوسط والقائد بوسكيتس، أكد الاتحاد الإسباني أن يورنتي سيغادر هذه الأمسية المنتخب الوطني في سيارة طبية احتراماً للبروتوكول الصحي. وكان أنريكي استدعى في البداية 6 لاعبين احتياط، من بينهم حارس تشيلسي الإنجليزي كيبا أريسابالاجا وبطل العالم 2010 راوول ألبيول (فياريال) ومهاجم ليدز رودريجو مورينو... وسيبقى الاحتياطيون الـ17 بعيداً عن "فقاعة" تشكيلة الـ26 لاعباً للنهائيات القارية، وفقاً لبيان المنتخب الوطني.

وحسب لوائح الاتحاد القاري، أمام أنريكي حتى المباراة الأولى لفريقه من أجل إجراء تغيير على تشكيلة الـ26 لاعباً، في حال عدم تمكن أحدهم من اللعب لأسباب طبية مُصدق عليها من قبل "يويفا".

وتخوض إسبانيا مبارياتها في المجموعة الخامسة على أرضها في إشبيلية، حيث تبدأ مشوارها الاثنين أمام السويد التي بدورها أعلنت عن حالات إيجابية بفيروس كورونا في صفوفها، من بينها الموهبة الشابة لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي ديان كولوشيفسكي (21 عاماً). وتلعب لاحقاً بطلة أوروبا أعوام 1964 و2008 و2012 أمام سلوفاكيا وبولندا في 19 و23 الحالي.