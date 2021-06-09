ساكاري تجرد شفيونتيك من لقب رولان جاروس

باريس (أ ف ب)

تنازلت البولندية إيجا شفونتيك المصنفة ثامنة عن لقبها بطلة لفرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، بخسارتها في ربع النهائي أمام اليونانية ماريا ساكاري التي بلغت نصف النهائي للمرة الأولى في الجراند سلام على غرار منافستها المقبلة التشيكية باربورا كرايتشيكوفا.

وحسمت ساكاري بطاقتها إلى نصف النهائي الأول لها في البطولات الكبرى، بتفوقها على حاملة اللقب شفيونتيك 6-4 و6-4 في أول مواجهة بين اليونانية البالغة 25 عاماً والمصنفة 18 عالمياً والبولندية البالغة 20 عاماً، التي توجت بلقبها الكبير الأول في باريس العام الماضي بفوزها في النهائي على الأميركية صوفيا كينين.

ولم يسبق لساكاري أن وصلت إلى أبعد من الدور الرابع في أي من مشاركاتها العشرين السابقة في البطولات الكبرى، لكنها حققت الإنجاز هذه المرة في رولان جاروس بعدما تخلصت في الدورين السابقين من البلجيكية إيليز مرتنز والوصيفة كينين.

وقالت بعد التأهل التاريخي: أنا عاجزة عن الكلام، إنه حلم يتحول إلى حقيقة، شعور جميل جداً ولم يكن بإمكاني تحقيق ذلك من دون فريقي ودعمه، الطريق ما زال طويلاً أمامنا لكننا خطونا خطوة هائلة.

وللمرة الثانية في التاريخ «بعد بطولة أستراليا عام 1978» منذ بداية عصر الاحتراف والبطولات المفتوحة تتواجد في نصف النهائي أربع لاعبات لم يصلن في السابق إلى هذا الدور في الـجراند سلام، وذلك بعد تأهل الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا والسلوفينية تامارا زيدانشيك إلى هذا الدور الثلاثاء.

وأنهت ساكاري، الفائزة بلقب وحيد في مسيرتها من أصل مباراتين نهائيتين وكان في دورة الرباط عام 2019، مواجهتها مع شفيونتيك في ساعة و35 دقيقة، بعدما كسرت إرسال الأخيرة ثلاث مرات في اللقاء، لتحلق بمواطنها ستيفانوس تسيتسيباس الذي بلغ نصف النهائي عند الرجال الثلاثاء على حساب الروسي دانييل مدفيديف.

وستكون العقبة التالية أمام ساكاري لمحاولة خلافة شفيونتيك في إحراز اللقب متمثلة بكرايتشيكوفا المصنفة 33 عالمياً والتي تتأهل أيضاً للمرة الأولى إلى نصف نهائي إحدى بطولات الـ"جراند سلام"، بعد فوزها على المراهقة الأميركية كيكي جوف المصنفة 25 بنتيجة 7-6 (8-6) و6-3.

وستكون مواجهة دور الأربعة الثانية بين اللاعبتين على الصعيد الاحترافي، والأولى كانت هذا العام في الدور الأول لدورة دبي حين خرجت كرايتشيكوفا منتصرة بمجموعتين.

وحققت كرايتشيكوفا أفضل نتيجة لها حتى الآن في الجراند سلام، إذ لم يسبق لها أن تخطت الدور الثاني الذي شاركت فيه مرتين في أستراليا عامي 2020 و2021. وبوجود ساكاري وكرايتشيكوفا وبافليوتشنكوفا وزيدانشيك في دور الأربعة، سيكون لقب رولان جاروس من نصيب لاعبة خارج نادي العشر الأوليات في تصنيف رابطة المحترفات للمرة الخامسة فقط في تاريخ البطولة.