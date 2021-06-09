العالم يحتفي بتجربة الجو جيتسو في «إكسبو 2020 دبي»

أبوظبي (وام)

بحث عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو تعزيز سبل التعاون المشترك في مجال الرياضة مع فيرناندو لويس ليموس سفير جمهورية البرازيل الاتحادية في الإمارات، واتفق الطرفان على التعاون لإقامة أكبر حصة تدريبية للجو جيتسو في العالم بجناح البرازيل في دبي بتاريخ 15 نوفمبر المقبل على هامش إكسبو 2020 بالتنسيق والتعاون مع الجهات المسؤولة عن إكسبو دبي، وبما يلبي التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية في وقتها.

جاء ذلك خلال استقبال عبد المنعم الهاشمي للسفير البرازيلي بمقر اتحاد الجو جيتسو في أبوظبي، بحضور رافائيل ناسيمنتو مدير جناح البرازيل في معرض إكسبو 2020 دبي، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد. وأكد الهاشمي «أن العلاقات بين الإمارات والبرازيل قوية وعميقة، وأن المرحلة الأخيرة شهدت تطوراً كبيراً على المستويات السياسية والاقتصادية والرياضية والثقافية، وأن رياضة الجو جيتسو في البرازيل من الرياضات الشعبية حيث يمارسها بالدولة أكثر من 2.5 مليون لاعب ولاعبة من المسجلين رسمياً في الاتحاد، وتملك أكثر من 22 ألف أكاديمية متخصصة لتعليم وتطوير اللاعبين في مختلف ولاياتها، وأن اتحاد الجو جيتسو باعتباره أكبر مطور لتلك الرياضة في العالم، قام لاعبوه بتقديم فقرة استعراضية أمام الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو خلال زيارته إلى الإمارات في أكتوبر 2019».

كما أكد على الدور الملموس لرياضة الجو جيتسو في دعم العلاقات بين الدولتين من خلال التعاقد مع أكثر من 700 مدرب برازيلي للإشراف على مشروعها لنشر وتطوير اللعبة، كما إن الإمارات تنظم ما يقرب من 18 بطولة سنوياً في مختلف ولايات البرازيل.

وقال الهاشمي: «علينا أن نستغل رياضة الجو جيتسو التي أصبحت ثقافة مجتمع في الإمارات في تعزيز العلاقة مع البرازيل ومختلف دول العالم، لأن الرياضة من دعائم وجسور بناء القوة الناعمة للدولة خارج حدودها، وهذا يتفق مع استراتيجية الاتحاد الذي ينظم أكثر من 80 بطولة حول العالم، ويراعي فيها جميعاً دعم العلاقات بين الشعوب والدول، وأتمنى أن تحدث لقاءات أخرى للسفير البرازيلي مع باق اتحاداتنا الرياضية نظراً لتميز البرازيل في الجانب الرياضي، وثقافة المجتمع البرازيلي التي تعتبر الرياضة أسلوب حياة».

وتابع: «سعدنا بأن يكون أول ظهور للرئيس البرازيلي في حدث رياضي بالبرازيل بعد انتخابه وقبل توليه المسؤولية رسمياً، في بطولة أبوظبي جراند سلام بريو دي جانيرو حينما حضر جانباً من المنافسات وقام بتتويج الفائزين في عام 2018».

من ناحيته، قال فيرناندو لويس ليموس: من منطلق العلاقات القوية بين الإمارات والبرازيل قمنا بطرح بعض المبادرات لدعم نجاح معرض إكسبو 2020 بدبي الذي نثق بأنه سيكون الأكبر والأضخم والأهم في العالم، ولأننا نعلم بأن اتحاد الجو جيتسو أقام أكبر حصة تدريبية للجو جيتسو في العالم وهي التي دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية في عام 2015، حرصنا على أن ننظم حصة تدريبية أخرى أكبر لتدخل موسوعة جينيس وتقود الإمارات لتحطيم الرقم السابق الذي سجلته، وتلقي الضوء أكثر على إكسبو 2020 دبي باعتباره خلفية لهذا الحدث المهم، ولا سيما أننا نملك جناحاً كبيراً يتسع لأكثر من 4000 متر في المعرض، كما إننا نسعى بالتعاون مع الاتحاد أن نقيم بعض فعاليات الجو جيتسو في المعرض بشكل دوري سواء أسبوعياً أو كل أسبوعين. ووجه الشكر لعبد المنعم الهاشمي على حسن الاستقبال.

وقال:أشعر بامتنان كبير لدولة الإمارات واتحاد الجو جيتسو الذي حول أحلام رياضيي الجوجيتسو في البرازيل إلى واقع ملموس، من خلال تنظيم أقوى البطولات، وتقديم أكبر الجوائز، واستضافة المتميزين منهم للعمل في مشروع الجو جيتسو الإماراتي، وسوف نحرص بالتأكيد على تعزيز فرص النجاح لكل المبادرات المقبلة بما يخدم تعميق العلاقات بين الدولتين».

في نفس السياق أكد رافائيل ناسيمنتو مدير جناح البرازيل في إكسبو 2020 دبي أنه على ثقة بأن المعرض الذي سينطلق في أكتوبر 2021 من دبي سيكون الأنجح في تاريخ المعارض الدولية، على ضوء ما رآه ويراه يومياً في الإعداد والتجهيز له، مشيراً إلى أن «إكسبو 2020 - دبي» سيشكل أكبر انتصار في العالم على جائحة كورونا، وأن الإمارات من خلاله سوف تقود العالم إلى التعافي الكامل، وتبعث رسائل الأمل والتفاؤل في مجالات الاستثمار والاقتصاد والتجارة.

قال: «اتابع استعدادات دبي لإكسبو 2020 - والعلاقات بيننا وبين الإمارات في أفضل مراحلها، ومهمة الرياضة أن تدعم الروابط بين الشعوب والدول، ومن منطلق تميز دولة البرازيل في الرياضة، طرحنا أفكارنا على اتحاد الجو جيتسو لاكتشاف زاوية جديدة من زوايا التميز في معرض إكسبو 2020 دبي والمساهمة في تعميق أثر نجاحه على المستوى الدولي بلفت الأنظار إليه من خلال مثل هذه المبادرات».

من ناحيته عبر فهد علي الشامسي عن سعادته بهذه الخطوة، مؤكداً ترحيب الاتحاد وحرصه على القيام بدوره الوطني في إنجاح «إكسبو 2020 دبي» ليكون أنموذجاً يحتذى به يعزز نجاحات الدولة في مختلف المجالات، وأن الرياضة لها أدوار أخرى تتجاوز مفهوم المنافسات، وتصل إلى مستوى دعم العلاقات الدولية وتقوية الروابط بين الشعوب، ودعم برامج النمو والتطور في كافة المجالات، مشيراً إلى أن تجربة رياضة الجو جيتسو بين الإمارات والبرازيل من أهم التجارب في العقود الأخيرة التي قدمت أنموذجاً استثنائياً في هذا السياق، وأن مبادرة السفارة البرازيلية بالدولة تعكس مدى إدراكها لنجاح وتطور هذه اللعبة في الإمارات.

وقال الشامسي:«اختار الأصدقاء في البرازيل تاريخ 15 نوفمبر لإقامة أكبر حصة تدريبية في العالم على هامش معرض إكسبو دبي 2020 لأنه يوم تاريخي في البرازيل يتواكب مع ذكرى إعلان جمهورية البرازيل في 15 نوفمبر 1989، ونحن سعداء بذلك لأننا سبق لنا وأن احتفلنا باليوم الوطني لدولة الإمارات في البرازيل على هامش إحدى جولات أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو». وقام عبد المنعم الهاشمي بإهداء السفير ومدير جناح البرازيل في إكسبو دروع الاتحاد في نهاية اللقاء، وتم التقاط الصور التذكارية.