كرايتشيكوفا إلى نصف نهائي رولان جاروس للمرة الأولى

باريس (أ ف ب)

تأهلت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا المصنفة 33 عالمياً للمرة الأولى إلى الدور نصف النهائي لإحدى بطولات جراند سلام للتنس، بعد فوزها على المراهقة الأميركية كيكي جوف المصنفة 25 بنتيجة 7-6 (8-6) و6-3 في بطولة رولان جاروس الفرنسية الأربعاء.

وحققت كرايتشيكوفا أفضل نتيجة لها حتى الآن في الجراند سلام، إذ لم يسبق لها أن تخطت الدور الثاني الذي شاركت فيه مرتين في أستراليا عامي 2020 و2021. -«لم أتخيل أبداً أن أصل إلى هنا»: قالت التشيكية: ما زلت لا أصدق. وصلت إلى هنا بعد فوزي في دورة ستراسبورج وهذا أمر جميل، ولكن لم أتخيل أبداً أن أصل إلى هنا، على هذا الملعب، خصوصاً في الفردي. أن أكون قادرة على الفوز بهذه الطريقة، هو أمر لم يسبق أن تخيلته. وعن منافستها جوف قالت: تبلغ 17 عاماً، ولكن عندما كنت في مثل سنها كنت أخوض دورات مخصصة للشابات... ستحين ساعتها.

واحتاجت التشيكية إلى ساعة وربع الساعة لإنهاء المجموعة الأولى 7-6 (8-6)، حيث احتاجت إلى إنقاذ خمس كرات ضدها، قبل أن تتقدّم في الثانية 5-صفر، حيث نجحت في كسر إرسال منافستها الأميركية مرات متتالية. وعلى الرغم من تقدمها في الشوط الفاصل لحسم المباراة 40-صفر، إلا أنها خسرت هذه الأفضلية أمام ابنة ال 17 عاماً، التي ردت بالفوز بجميع النقاط وبالشوط 5-2.

وحصلت كرايتشيكوفا (25 عاماً) الفائزة بلقب الزوجي على الملاعب الترابية الفرنسية في عام 2018، على فرصة خامسة لحسم للقاء لصالحها على إرسال منافستها لكنها فشلت في ترجمتها لصالحها، لترد غوف بقوة وتحسم الشوط لصالحها 5-3.

ورغم خسارتها ثلاثة أشواط متتالية، حافظت كرايتشيكوفا على رباطة جأشها وبرودة أعصابها، حيث نجحت في استغلال إرسالها وقوة ضرباتها لتتقدم 40-صفر وتحسم المجموعة لصالحها ومن ثم المباراة.

وضربت كرايتشيكوفا موعداً في نصف النهائي مع الفائزة من مباراة اليونانية ماريا ساكاري المصنفة 18 والبولندية إيجا شفيونتيك حاملة اللقب.

وللمفارقة كادت كرايتشيكوفا تنهي مسيرتها في باريس في الدور السابق، بعدما عبّرت في مكتب المعالج الفيزيائي عن شعورها بعدم إرادتها اللعب أمام أميركية أخرى هي سلون ستيفنز وصيفة البطولة الفرنسية 2018. إلاّ أنها قررت أن تخرج إلى الملعب لتفوز بنتيجة 6-2 و6-صفر، محققة رقماً قياسياً من 9 انتصارات متتالية عقب وصولها إلى باريس على وقع تتويجها بلقب دورة ستراسبورج (رفعت العدد إلى 10 بعد الفوز على جوف).

واعترفت كرايتشيكوفا مع نهاية المباراة أنها شعرت بتوتر كبير في يوم الفوز على ستيفنز، وأنها انهارت بالبكاء على ملعب «سوزان لنجلن». في المقابل، باتت جوف في سن ال 17 عامًا و86 يومًا أصغر لاعبة تبلغ ربع نهائي جراند سلام منذ التشيكية نيكول فايديسوفا في فرنسا أيضًا عام 2006 عن 17 عامًا و44 يومًا، وأصغر أميركية في هذا الدور في باريس منذ جنيفر كابرياتي عام 1993.

ومنذ مشاركتها «العاصفة» في سن ال 15 عاماً في بطولة ويمبلدون عام 2019، لم تتمكن جوف من ترجمة مشاركاتها إلى نجاحات باهرة.

وتأهلت الأميركية إلى ربع النهائي في باريس من دون أن تخسر أي مجموعة على الملاعب الترابية الفرنسية قبل مباراتها أمام كرايتشيكوفا، فيما استفادت من الدور الثالث من انسحاب مواطنتها جينيفر برايدي المصنفة 14 عالمياً ووصيفة بطلة أستراليا 2021، بسبب الاصابة.

وصعدت جوف من المركز 938 عالمياً في 2 يوليو 2018 إلى المركز 25 في رولان جاروس العام الحالي، لكن سجلها لا يتضمن سوى لقبين في لينز النمساوية 2019 وبارما الإيطالية (2021).