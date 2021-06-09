فتح باب التسجيل للنسخة 13 من عالمية أبوظبي للجو جيتسو نوفمبر المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، عن فتح باب التسجيل للنسخة 13 في نوفمبر المقبل، حيث أوضح محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجو جيتسو، أن اللجنة المنظمة للبطولة، وعقب إسدال الستار على النسخة 12 من البطولة، وضعت برنامج عمل وخطة متكاملة لمباشرة التحضيرات والاستعدادات الخاصة بتنظيم النسخة 13 من البطولة خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وتمثل هذه الخطوة امتداداً للنجاح وترسيخاً للمكانة المرموقة، التي باتت تتبوأها البطولة عبر نسخها الماضية، كما يعكس الحرص على تنظيمها قبل نهاية العام الجاري التزام اتحاد الإمارات للجو جيتسو بتوفير الفرصة لمشاركة أكبر قدر من اللاعبين من دول العالم كافة، وخصوصاً أولئك الذين لم تتسن لهم فرصة المشاركة في النسخة 12 نظراً لقيود السفر الخاصة ببلدانهم.

وتابع الظاهري أنه ومع التخفيف التدريجي لقيود السفر خلال الأشهر القادمة، فإننا متفائلون بالعودة إلى الحياة الطبيعية والترحيب بأوسع مشاركة ممكنة في النسخة 13 من البطولة الأبرز على أجندة الجوجيتسو العالمية. ويمكن التسجيل في البطولة عبر الرابط: https://events.uaejjf.org/en/federation/1/events#!/11

وكان ممثلو الاتحاد أشادوا بالشراكات الاستراتيجية المتينة التي تحظى بها البطولة في نسخها الماضية والمقبلة، خصوصاً وأنهم يمثلون مختلف القطاعات، ما يؤكد على احتضان المجتمع الإماراتي بمختلف أطيافه لهذه اللعبة. ويتمثل الشركاء الاستراتيجيون لاتحاد الجوجيتسو بشركة إعمار العقارية وهي مطور أساليب الحياة العصرية، وقناة أبوظبي الرياضية القناة الرياضية الرسمية، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية شريك الرعاية الصحية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» شريك الطاقة، ووزارة الداخلية الشريك الحكومي، ودائرة الثقافة والسياحة، وآفاق الإسلامية للتمويل، وشركة دولفين للطاقة المحدودة، وشركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية «أداسي»، و«إليت أجرو» (مرموم)، ومجموعة اللولو وهم الشركاء الذهبيين، ومجموعة الصقر الشريك الفضي، ومجلس أبوظبي الرياضي الشريك الداعم، والتي تهدف جميعها إلى زيادة الوعي والاهتمام المحلي والعالمي بهذه الرياضة، بما يضمن إطلاع الجماهير على كافة التطورات والمستجدات والنتائج.

وحققت النسخة 12 من البطولة والتي استضافتها العاصمة أبوظبي بين 6 و9 أبريل بمشاركة 2000 لاعب من 80 دولة، نجاحات ومكتسبات حظيت بإشادة إقليمية ودولية واسعة النطاق، حيث قدّمت لنجوم العالم فرصة العودة لبساط النزالات بعد توقّف الفعاليات الرياضية العالمية على مدى العام الماضي.

وقال محمد سالم الظاهري أبوظبي: بدعم متواصل من القيادة الرشيدة، قدمت البطولة نموذجاً ملهماً في استضافة الأحداث الكبرى، وحظيت باستحسان الأوساط الرياضية الإقليمية والدولية، ورحبت بنجوم اللعبة من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف الظاهري: البطولة شكّلت متنفساً لعشاّق الرياضة ونجومها بعد فترة من التوقف، وجسدت فرصةً مميزةً يتنافس فيها الرياضيون في أكثر بطولات الجوجيتسو أهميةً في العالم، ولعل من أبرز جوانبها إشراقاً يكمن في الكشف عن مجموعة كبيرة من المواهب القادمة بقوة من الإمارات والعالم.

ولفت إلى أن البطولة تمثل عاملاً أساسياً في توسيع قاعدة هذه الرياضة وممارسيها داخل الدولة، ونجح أبطالها في تسجيل أسمائهم بحروف من ذهب خلال النسخ السابقة بعد تفوقهم على نجوم عالميين من دول مختلفة.وكانت النسخة الماضية ورغم انعقادها دون جمهور، قد نجحت في استقطاب آلاف المشاهدين من مختلف أرجاء العالم من خلال نقل المنافسات عبر القنوات الرقمية المخصّصة للبطولة، فانطلاقاً من إدراك الاتحاد لشعبية البطولة ورغبة المشاهدين بمتابعة أحداثها عبر الوسائل المتاحة والقنوات الرقمية، تم بث مجرياتها عبر قناته على موقع يوتيوب، كما نقلت البطولة على قناة أبوظبي الرياضية. ووفقاً لأحدث بيانات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وصل عدد مشاهدات البث الخاص بالنسخة الماضية من البطولة إلى 400 ألف مشاهدة تقريباً، مع ما يقارب 67 ألف ساعة مشاهدة.