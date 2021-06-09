هبوط القيمة السوقية لـ «عموري» من 4 إلى 1.2 مليون يورو

منير رحومة (دبي)

شهدت القيمة السوقية لنجم الكرة الإماراتية عمر عبدالرحمن، هبوطا حاداً في بورصة سوق انتقالات اللاعبين عبر الموقع العالمي «ترانسفير ماركت»، حيث تراجعت من 4 مليون يورو في عام 2016، إلى 1.2 مليون يورو في 2021، ويأتي هذا التراجع في القيمة السوقية للاعب بسبب ابتعاده الطويل عن الملاعب بعد الإصابات الكثيرة التي تعرض لها، حيث لم يشارك هذا الموسم سوى في مباراتين فقط، لعب خلالهما 117 دقيقة مع فريقه السابق الجزيرة، بينما لم يلعب أي مباراة مع فريق شباب الأهلي الذي انضم إليه خلال الانتقالات الشتوية.

وأثرت الإصابات بشكل كبير في مسيرة «عموري» المتوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2016، وتراجع ظهوره في الملاعب في السنوات الأخيرة، حيث لعب في بداياته مع العين في 142 مباراة، ثم انتقل إلى الهلال السعودي ولم يلعب سوى 5 مباريات، وبعدها انتقل إلى الجزيرة ولعب 21 مباراة خلال موسم ونصف الموسم، وأخيراً انضم إلى شباب الأهلي ولم يشارك في أي مباراة بسبب عدم جاهزيته البدنية.

وللإشارة فإن «عموري» الذي يكمل 30 عاماً في سبتمبر المقبل، يعتبر حالياً لاعباً حراً بعد انتهاء عقده مع فريق «الفرسان»، ولم يحسم وجهته المقبلة إلى الآن، حيث يدرس العديد من الخيارات بخصوص محطته الاحترافية المقبلة.

ويعتبر غياب نجم الكرة الإماراتية عن الملاعب خسارة كبيرة لدوري الخليج العربي والمنتخب الأول، نظراً لما يتمتع به من إمكانات فنية كبيرة وموهبة استثنائية وتنتظر الجماهير اكتمال شفاء «عموري»، والعودة إلى توهجه بداية من الموسم المقبل، للاستمتاع بعروضه الكروية ولمساته الساحرة، وتقديم الإضافة للأبيض في مرحلة مهمة من تصفيات كأس العالم.