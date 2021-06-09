«الآسيوي» يعدل نظام التأهل للمرحلة الثالثة من التصفيات

معتز الشامي (دبي)

أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعديلاً على آلية التأهل للمرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والتي يلعب فيها منتخبنا الوطني حالياً بالمجموعة السابعة، وحل في الوصافة بـ 12 نقطة قبل مباراتين فقط من نهايتها.

وجاء التعديل بسبب حسم منتخب قطر لصدارة مجموعته، وهو لن يشارك في تصفيات المرحلة الأخيرة، وتشهد التصفيات مشاركة 40 منتخباً تم تقسيمهم على 8 مجموعات، وبعد تصدر قطر لمجموعتها، تقرر اعتماد تأهل المتصدرين في 7 مجموعات، وزيادة المنتخبات صاحبة الترتيب الثاني، ليتم تصعيد أفضل 5 منتخبات صاحبة الترتيب الثاني بدلاً عن 4 منتخبات كما كان سابقاً، حتى يكتمل عقد المنتخبات في المرحلة الثالثة والأخيرة بـ 12 منتخباً، تدخل التصفيات للمرحلة الأخيرة التي تنطلق سبتمبر المقبل، بنظام الذهاب والإياب.

ويتم تقسيم المنتخبات على مجموعتين بواقع 6 منتخبات لكل مجموعة، ويتأهل للمونديال أول وثاني كل مجموعة، بالإضافة لخوض أصحاب المركز الثالث في المجموعتين، لمباراتي ذهاب وإياب، ويتأهل الفائز لمواجهة منتخب من قارة كونكاكاف، على مقعد بالمونديال. أما طريقة احتساب التأهل عن المنتخبات صاحبة الترتيب الثاني في المجموعات الـ 8 من المرحلة الثانية التي تلعب حالياً، فستكون في البداية، بالأعلى في النقاط بعد خصم نقاط ونتائج المنتخب صاحب المركز الأخير بجميع المجموعات بالنسبة لأصحاب الترتيب الثاني فقط.

وفي حال التساوي بالنقاط بين منتخبين أو أكثر، سيتم اللجوء لفارق الأهداف، وفي حال التساوي يتم اللجوء لعدد الأهداف المسجلة لكل فريق، وفي حال التساوي يتم اللجوء للعب النظيف، وفقاً لأقل عدد بطاقات صفراء وحمراء، وفي حال التساوي يتم الاحتكام للقرعة. ووفق الوضع الحالي لكافة المنتخبات، يكون منتخبنا الوطني، هو بالفعل ضمن أفضل 5 منتخبات صاحبة الترتيب الثاني بالمجموعات، وذلك قبل خصم نقاط اندونيسيا، وقبل آخر مباراتين من التصفيات، حيث يقبع «الأبيض» الآن في المركز الخامس ضمن أفضل 5 منتخبات صاحبة المركز الثاني بالمجموعات الـ 8 بواقع 12 نقطة، وفارق أهداف وصل إلى 11 هدفاً، إلى جانب كل من الصين، الأردن، إيران، أوزباكستان.