«الأولمبية» تنظم ورشة عمل دليل الحوكمة لاتحاد السباحة

دبي (الاتحاد)

نظمت اللجنة الأولمبية الوطنية ورشة عمل مشتركة لاتحاد السباحة في أول خطوة عملية عقب أيام من إطلاق دليل حوكمة الاتحادات الرياضية، الذي تم الإعلان عنه مؤخراً بمؤتمرٍ صحفي بالشراكة بين هيئة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية.

واستهدفت ورشة العمل التي شهدها ممثلي الأندية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد السباحة توضيح المواد الـ 87 للدليل مع شرح المفاهيم والتعريفات الواردة فيه، بما يسهم في استيعابه بالصورة المنشودة، تمهيداً للعمل به خلال الفترة المقبلة المحددة بـ 3 أشهر لكافة الاتحادات لتوفيق وتعديل أنظمتها الأساسية بما يتناسب مع قواعده وأحكامه.

وتكمن أهمية عقد ورش العمل التثقيفية في هذا التوقيت الذي يأتي بعد إطلاق الدليل لتوضيح الصورة أمام كافة الاتحادات الرياضية ومساعدتها في تعديل أنظمتها الأساسية لتتوافق مع الدليل الذي يتماشى بدوره مع الأنظمة والمواثيق الدولية، وانطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بضرورة نشر وتثقيف كافة منتسبي الاتحادات الرياضية، وعرض أهداف والتزامات واختصاصات الاتحادات الرياضية المتمثلة في نشر ثقافة الرياضة على أوسع نطاق بالدولة، تعزيز سمعة الدولة ومكانة الاتحاد في مختلف المحافل الرياضية، إعداد المنتخبات الوطنية في كل الفئات العمرية، تعزيز مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية، الارتقاء بأداء الكوادر الفنية والحكام والإداريين، نشر ثقافة مكافحة المنشطات والمواد الضارة، ومراعاة السياسة والتوجهات العامة للعمل الرياضي في الدولة. من جانبه توجه عبدالله الوهيبي الأمين العام لاتحاد السباحة بالشكر إلى اللجنة الأولمبية الوطنية وإلى الهيئة العامة للرياضة على الحرص الدائم على التواجد، والعمل مع الاتحادات الرياضية بشكل عام واتحاد السباحة بشكل خاص، من أجل خلق بيئة عمل رياضية متطورة بما يتوافق مع دليل حوكمة الاتحادات الرياضية الذي يخلق فرص جديدة للمشاركة الرياضية.

ووعد الوهيبي بالعمل سريعاً مع أعضاء الجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة من أجل تعديل بنود لائحة النظام الأساسي، من خلال جمعية عمومية غير عادية لكي يتم تعديل كافة البنود بما يتوافق مع دليل الحوكمة، وتوجه بالشكر إلى الأندية الأعضاء على استجابتها السريعة من أجل عقد ورشة العمل الخاصة باللائحة المرسلة.