وزير الرياضة الإندونيسي يدعم «جارودا» قبل مواجهة «الأبيض»

معتصم عبدالله (دبي)

دعا زين الدين أمالي وزير الشباب والرياضة في الحكومة الإندونيسية، لدعم منتخب «جارودا» بقيادة مدربه الكوري الجنوبي شين تاي يونج، قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الإمارات، الجمعة المقبل، على استاد زعبيل بنادي الوصل ضمن منافسات المجموعة السابعة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وقال زين الدين أمالي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إندونيسية تعليقاً على خسارة المنتخب 0-4 أمام فيتنام في الجولة الماضية للتصفيات، «لا زلت أملك الثقة في الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة شين تاي يونج، وننتظر الأفضل في المباراة المقبلة، والمشاركة القادمة للمنتخب، بما فيها دورة ألعاب جنوب شرق آسيا 2021».

ولفت وزير الشباب والرياضة الإندونيسي، إلى الاختلافات في تكوين المنتخبات الوطنية وقلة خبرة لاعبي «جارودا» مقارنة ببقية المنتخبات، إضافة إلى الفارق الكبير في تصنيف المنتخبات ما بين إندونيسيا التي تحتل المركز 173، مقارنة بفيتنام مثلاً والتي تحتل المركز 92.

بدوره، ذهب محمد إيرياوان رئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، في ذات الاتجاه لشحذ همم اللاعبين قبل المواجهة الأخيرة لمنتخب بلاده في التصفيات أمام «الأبيض»، وقال في تصريحات على الموقع الرسمي للاتحاد الإندونيسي: «يجب تقييم خسارة الجولة الماضية أمام فيتنام من قبل الجهاز الفني، واستخلاص الدروس التي تمكننا من تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة».

أضاف: «ننتظر تركيزاً أكبر من اللاعبين في مباراة الإمارات، وأن يتحلوا بالانضباط اللازم، ونأمل أن نشهد صحوة تمكننا تحقيق نتيجة إيجابية»، مشدداً على أهمية التحلي بالروح القتالية واللعب بقوة أكبر لضمان الظهور بشكل إيجابي.

في المقابل، علق شين تاي يونج المدرب الكوري الجنوبي لمنتخب «جارودا» على التحضيرات لمباراة «الأبيض»، وقال: «على الرغم من الخسارة القاسية أمام فيتنام في الجولة الماضية، فإن إرادة اللاعبين ما تزال عالية وعلينا تجديد أجواء الفريق أملاً في الظهور بشكل إيجابي في مباراتنا المقبلة أمام الإمارات».

أضاف: «طالبت اللاعبين بضرورة تناسي نتيجة الخسارة في المباراة الماضية رغم صعوبة الأمر، يتعين علينا التركيز بشكل أفضل في التحضيرات لضمان الجاهزية الذهنية لكل اللاعبين من أجل العودة بشكل أقوى في مباراتنا الأخيرة في التصفيات».

يذكر أن الخسارة أمام فيتنام 0-4، السادسة في مشوار منتخب إندونيسيا الذي يتذيل ترتيب المجموعة السابعة برصيد نقطة واحدة، بعدما خسر أول 5 مباريات على التوالي أمام ماليزيا 2-3 وتايلاند 0-3 والإمارات 0-5 وفيتنام 1-3 وماليزيا 0-2، قبل أن يتعادل مع تايلاند 2-2، ويخسر في الجولة الماضية أمام فيتنام.