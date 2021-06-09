إغلاق منشأة رياضية في دبي لمدة شهر

دبي (الاتحاد)

أصدر مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع «اقتصادية دبي» قراراً بإغلاق منشأة رياضية لمدة شهر كامل لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية المعتمدة للوقاية من فيروس كوفيد 19، وذلك في إطار الزيارات التفقدية للمنشآت الرياضية من مراكز اللياقة البدنية والأندية والأكاديميات والفعاليات الرياضية، للتأكد من الالتزام التام من الإدارات والممارسين بتطبيق البروتوكول الرسمي المعتمد.

وقام فريق مأموري الضبط التابع لمجلس دبي الرياضي بالتعاون مع «اقتصادية دبي»، خلال الزيارة التفتيشية بإلغاء تنظيم فعالية رياضية لذات الجهة لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المعتمدة، ومن أبرزها عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، بما يخالف القرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية للحفاظ على الصحة والسلامة والوقاية من انتشار الأمراض السارية.

ويواصل فريق عمل مأموري الضبط بمجلس دبي الرياضي تنفيذ عمليات التفتيش والمراقبة، بالتنسيق مع «اقتصادية دبي» لضمان التطبيق الدقيق والمستمر للإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون في تنفيذ جميع التعليمات التي يتضمنها البروتوكول الخاص بكل منشأة ورياضة.

وحث المجلس المنشآت الرياضية التي تضم مراكز التدريب البدني واللياقة البدنية والأكاديميات ومنظمي الفعاليات على مواصلة الالتزام التام بالتعليمات، وتطبيق إجراءات الوقاية طوال ساعات عمل المنشآت على مدار الأسبوع.