95 لاعبة في بطولة الريشة الطائرة للسيدات

دبي (الاتحاد)

تنطلق غداً منافسات بطولة الريشة الطائرة الصيفية للسيدات بنسختها الأولى، والتي ينظمها نادي النصر بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ولجنة الريشة الطائرة بمشاركة 95 لاعبة من بنات الإمارات والعديد من الجنسيات المقيمة على أرض الدولة، يتنافسن للفوز بألقاب منافسات البطولة الأربعة فردي مواطنات ووافدات وزوجي مواطنات ووافدات.

يشارك في منافسات فردي المواطنات 23 لاعبة وفي فردي الوافدات 34 لاعبة وفي زوجي المواطنات، والذي يقام للمرة الأولى بالدولة 15 فريقاً، بينما يشارك بزوجي الوافدات 23 فريقاً، وتحتضن منافسات البطولة صالة الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم بالقلعة الزرقاء.

وأكدت نسرين علي بن درويش رئيسة قسم الأنشطة النسائية بنادي النصر، أن الاستعدادات قد اكتملت لانطلاق هذه البطولة التي حرصت لجنة الرياضات النسائية بالقلعة الزرقاء على إقامتها، وبدعم ورعاية من مجلس إدارة النادي وشركة النصر للألعاب الرياضية بقيادة عبد الرزاق الهاشمي ونائبه مروان سنكل على توفير جل سبل النجاح لهذه البطولة، والتي تقام للمرة الأولى ضمن فعاليات وأنشطة المعسكر الصيفي للسيدات.

وأشارت نسرين إلى أن نادي النصر هو الأول من بين أندية الدولة الذي أدخل رياضة الريشة الطائرة للفتيات منذ شهر نوفمبر الماضي ليضمها إلى جانب العديد من الرياضات النسوية بالقلعة الزرقاء، والتي يستهدف منها نشر اللعبة بين عناصر الجنس اللطيف.