رسالة جماعية من لاعبي البرازيل ضد كوبا أميركا

رضا سليم (دبي)

تحولت بطولة كوبا أميركا التي تنطلق الأحد المقبل إلى صراع كبير داخل البرازيل صاحبة الاستضافة بعدما تعالت الأصوات بإلغاء استضافتها وجاء رسالة لاعبي منتخب «السيليساو» على مواقع التواصل الاجتماعي لتزيد المشكلة تعقيداً وامتد الأمر إلى المحكمة العليا التي تحدد غداً الخميس مصير البطولة. ونشر كاسيميرو قائد منتخب البرازيل بياناً على مواقع التواصل الاجتماعي باسم لاعبي المنتخب يعلنون فيه رفضهم تنظيم بطولة كوبا أميركا في بلادهم أو في تشيلي لأسباب إنسانية ومهنية مع عدم «قول لا للمنتخب البرازيلي.

وقال اللاعبون في الرسالة الجماعية: «نرفض كوبا أميركا ولن نقول لا للمنتخب البرازيلي ونيابة عن 200 مليون مشجع كتبنا هذه الرسالة للتعبير عن رأينا حول إقامة البطولة وعدم الرضا عن إدارة كوبا أمريكا من قبل «الكونميبول».

أضاف البيان: «سواء تمت استضافتها لاحقاً في تشيلي أو حتى في البرازيل كل الحقائق الأخيرة تقودنا إلى الإيمان بأن الوضع لا يسمح لإقامتها من المهم التأكيد على أننا لم نرغب في أي وقت في جعل هذه المناقشة سياسية ونحن ندرك أهمية موقفنا».

وأوضح البيان: «نتابع ما تنشره وسائل الإعلام ونحن موجودون على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أننا نتحدث لمنع المزيد من الأخبار الكاذبة التي تحمل أسمائنا ويجب أن نتذكر أننا لاعبون محترفون ولدينا مهمة يجب أن نحققها مع بطل العالم التاريخي بواقع 5 مرات».

وأفادت تقارير إعلامية بأن المحكمة العليا في البرازيل تناقش غداً الخميس لمناقشة إيقاف البطولة التي نقلت إليها بدلا من #الأرجنتين وطلب رئيس المحكمة الفيدرالية العليا عقد جلسة استثنائية لاحتمال عدم استضافة البلاد للبطولة التي تواجه استضافتها معارضة سياسية كبيرة في البلاد.

وتنطلق البطولة يوم الأحد المقبل في البرازيل بعد رفض الأرجنتين و #كولومبيا استضافتها بسبب مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد وتدخل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو لمساعدة اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» لإنقاذ البطولة والموافقة على استضافتها وفي نفس موعدها.