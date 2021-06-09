«3- 5- 2» تؤكد أفضلية فيتنام في «صدارة السابعة»

معتصم عبدالله (دبي)

يدين منتخب فيتنام متصدر ترتيب المجموعة السابعة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، في أفضليته الحالية الى الدور المؤثر لمدربه الكوري الجنوبي «المخضرم» بارك هانج سيو صاحب الـ 63 عاماً، والذي يقود فيتنام للنجاحات المتوالية منذ توليه مهمة تدريب المنتخب في العام 2017.

وبرهن بارك هانج سيو على أفضلية إدارته الفنية للمباريات، حينما قاد فيتنام لفوز مستحق على إندونيسيا 4-0 في الجولة الماضية على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، رغم التعادل السلبي في الشوط الأول، ليعزز فيتنام صدارته للمجموعة برصيد 14 نقطة من ست مباريات، مقابل 12 نقطة للإمارات، و9 لكل من ماليزيا وتايلاند التي لعبت سبع مباريات ونقطة لإندونيسيا.

وأسهم تغيير طريقة اللعب للمدرب بارك هانج سيو، في كسر صمود منتخب اندونيسيا الذي استمر طوال الشوط الأول من عمر المباراة، لينجحوا في تسجيل 4 أهداف في غضون 23 دقيقة فقط من زمن الشوط الثاني بواسطة نجوين تين لينه (51) ونجوين كوانج هاي (62) ونجوين كونج فونج (67) وفو فان ثانه (74). ووصفت وسائل الإعلام في فيتنام، تغيير طريقة اللعب للمنتخب من 3-4-3 إلى 3-5-2 بـ «مفتاح الفوز» العريض على إندونيسيا، وهو ما أكد عليه بارك هانج سيو بالقول «في ظل رغبتنا في الفوز قمت بتغيير طريقة اللعب إلى 3-5-2، وقدم اللاعبون أداءً جيداً في الشوط الأول، وطلبت مع بداية الشوط الثاني التركيز الهجومي على الأجنحة وطرفي الملعب، والاعتماد على التسديدات من مسافات بعيدة وهو ما مهد للفوز».

وبات شين تاي يونج المدرب الكوري الجنوبي لمنتخب إندونيسيا الحالي ومنتخب اليابان السابق في كأس العالم 2018، «المونديالي الرابع» الذي يتجرع طعم الخسارة أمام «المخضرم» بارك هانج سيو، الذي سبق له قيادة فيتنام للتفوق «مرتين» على السويدي سفين جوران إريكسون مدرب منتخب الفلبين السابق في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2018.

وتفوق منتخب فيتنام بقيادة شين تاي يونج على «المونديالي» جوردان فيتال بوركلمانز المدرب البلجيكي لمنتخب الأردن في ربع نهائي كأس آسيا 2019، وهو ذات الأمر الذي كرره مع الهولندي جوس هيدينك مدرب منتخب الصين تحت 21 عاماً في مباراة ودية، علاوة على تفوقه على الهولندي بيرت فان مارفيك المدرب الحالي لمنتخب الامارات 1-0 على ملعب ماي دينه في تصفيات كأس العالم 2022.

وحققت فيتنام نجاحات كبيرة منذ أن تولى بارك منصب المدير الفني لفرق الرجال تحت 23 عاماً في أكتوبر 2017، قبل تحوله إلى تدريب المنتخب الأول ليحصد مطلع العام الحالي وسام العمال من الدرجة الثانية من قبل الحكومة الفيتنامية، والتي تُمنح الجائزة للأفراد ذوي الإنجازات البارزة في العمل أو الإبداع أو البناء الوطني.

وفاز منتخب فيتنام تحت قيادة بارك بالميدالية الذهبية في ألعاب جنوب شرق آسيا لعام 2019، والمركز الثاني في بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2018 في الصين، وبلغت قبل النهائي في الألعاب الآسيوية 2018. وأنهى منتخب انتظاراً استمر لمدة 10 سنوات للفوز بلقب بطولة آسيان لكرة القدم والتتويج بنسخة 2018، قبل أن يقود بارك منتخب فيتنام إلى ربع نهائي كأس آسيا 2019 في الإمارات، علاوة على صدارة ترتيب المجموعة السابعة في التصفيات الحالية لمونديال 2022.