«فوت لاب».. الذكاء الاصطناعي في خدمة الرياضة

دبي (الاتحاد)

افتتح أسطورة منتخب البرتغال روي كوستا أول مُجمع ترفيهي رياضي مُتكامل في الشرق الأوسط «فوت لاب» بحضور ناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وخالد الزرعوني رئيس مجلس إدارة مدينة دبي الرياضية، وأحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وحسين مراد العضو المنتدب لفوت لاب دبي بمدينة دبي الرياضية، حيث استقبل مجمع «فوت لاب»، الموجود في «إنسبيراتوس للرياضة»، عشاق كُرة القدم من جميع الأعمار ليقدم لهم تجربة استثنائية وجديدة في عالم الترفيه الرياضي.

يُعد «فوت لاب» الوجهة المثالية لعشاق كرة القدم من جميع الأعمار، حيث يخوض رواده تجربة فريدة من نوعها، بفضل التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في المدينة الترفيهية الرياضية الأولى في الشرق الأوسط.

ويستطيع زوار «فوت لاب» من خلال أحدث التقنيات، اختبار وقياس إمكانياتهم الكروية من تمرير وسرعة وتسديد وتحكم في الكرة ومن ثم الحصول على تقرير مفصل بإحصائياتهم، كما يمكن للأصدقاء التنافس في ملعب «فوت لاب» للكرة الخماسية، حيث يُمكن لكل لاعب الحصول على مقاطع فيديو لأفضل أهدافه ولمساته في الملعب، ذلك بالإضافة إلى العديد من الألعاب التنافسية الترفيهية مثل كرة القدم الطائرة وتحديات كرة القدم الاستعراضية «فريستايل»، وغيرها من الألعاب التي ستنقل الترفيه الرياضي في المنطقة إلى مستوى مختلف تماماً.

وعن افتتاح «فوت لاب» في دبي، علق الأسطورة روي كوستا قائلًا:«أنا سعيد أولًا بوجودي في دبي، المدينة المُذهلة التي تشاركني حُب كرة القدم». وأضاف:«دبي هي المكان الأمثل لاحتضان أول «فوت لاب» دولي خارج أوروبا، ونسعى إلى تقديم تجربة كروية مختلفة تماماً لكل عشاق الكرة في الإمارات والشرق الأوسط».

وقال حسين مراد العضو المنتدب لـ «فوت لاب» دبي:«فوت لاب هو الوجهة الجديدة للترفيه الرياضي في دبي والشرق الأوسط، حيث يُقدم للأفراد والأصدقاء والعائلات تجربة ممتعة غامرة بالتحدي والمرح، كما يمنح لاعبي كرة القدم الهواة والمحترفين فرصة لقياس أدائهم»