أميركا والصين تشاركان في «يورو 2020»!

عمرو عبيد (القاهرة)

تنطلق منافسات "يورو 2020" بمشاركة 24 منتخباً، وتشمل القوائم 620 لاعباً من مختلف بطولات الدوري في العالم، لكن مشاركة الولايات المتحدة الأميركية والصين في بطولة القارة الأوروبية، تأكدت بصورة خاصة جداً، حيث يمثل 6 لاعبين أندية الدوري الأميركي في منافسات "يورو 2020" بعد أيام قليلة، بواقع لاعبيْن في صفوف المجر ومثلهما مع فنلندا مقابل لاعب بولندي وآخر من سلوفاكيا.

ويُعد فريق مينيسوتا الأبرز بمشاركة 3 من لاعبيه، كما يُقدم الدوري الصيني 3 لاعبين لمنتخبات البطولة الأوروبية، جميعهم تجاوزوا الـ30 عاماً، بينهم اثنان في صفوف السويد بجانب مهاجم النمسا الشهير ماركو أرنافتوفيتش، صاحب "ثلاثية" الدوري والكأس الإيطاليين ودوري الأبطال مع إنتر ميلان عام 2010.

لاعبو الأندية الإنجليزية في درجات الدوري المختلفة يملكون "نصيب الأسد" من المقاعد، بإجمالي 152 لاعباً بينهم 125 في "البريميرليج" وهو الأكثر تمثيلاً في البطولة، بجانب 24 لاعباً من فرق "شامبيونشيب" الذي يحتل مرتبة متقدمة بفضل المنتخب الويلزي، الذي يضم 14 منهم، كما يشارك 3 لاعبين من دوري الدرجة الثالثة في إنجلترا أيضاً.

"بوندسليجا" يُقدم 89 لاعباً بالإضافة إلى لاعبين اثنين من دوري الدرجة الثانية في ألمانيا، لكن الطريف أن النسبة الأكبر منهم تظهر في قائمة النمسا بواقع 21 لاعباً يمثلون 81% من قوام المنتخب مقابل 2 فقط من الدوري النمساوي، في حين تضم قائمة ألمانيا 17 لاعباً محلياً.

ويأتي "الكالشيو" ثالثاً في الترتيب بمشاركة 71 لاعباً من فرقه بجانب 3 لاعبين من الدرجة الثانية في إيطاليا، وتضم قائمة 13 منتخباً أكثر من لاعب يلعبون في البطولات الإيطالية، ويتصدرهم "الأزوري" بالطبع بإجمالي 22 لاعباً في حين يظهر 7 لاعبين في صفوف بولندا ومثلهم مع الدنمارك.

الفرق الإسبانية تدفع بـ42 ممثلاً لها في البطولة بينهم 40 من "الليجا"، لكن 10 منهم فقط سيدافعون عن ألوان "لاروخا" بينما يملك "الديوك" 7 منهم، أبرزهم "مثلث هجوم الكبار" المكون من بنزيمة "ريال مدريد" و جريزمان "برشلونة" وتوماس ليمار "أتلتيكو".

والغريب أن الدوري الروسي ممثلاً في 32 لاعباً تفوق على نظيره الفرنسي صاحب الـ 28 مقعداً، وتضم قائمة فرنسا 6 لاعبين محليين فقط بينهم لاعب واحد من صفوف ليل "بطل الدوري"، وهو الحارس مايك مايجنان المنتقل حديثاً إلى ميلان.

على صعيد الأندية، استحوذ طرفا نهائي "الشامبيونزليج"، تشيلسي ومانشستر سيتي، على الصدارة بمشاركة 15 لاعباً من كل فريق في البطولة، حيث يظهر لاعبو "البلومون" مع 7 منتخبات أبرزهم إنجلترا وإسبانيا، مقابل دعم "البلوز" لـ8 منتخبات خاصة "الأسود الثلاثة" و"الديوك" و"المانشافت".

وحلّ بايرن ميونيخ ثانياً بعد "ثنائي البريميرليج" بمشاركة 14 من لاعبيه، بينهم 8 في صفوف "الماكينات" و4 مع "الديوك" بالإضافة إلى النمساوي ألابا والبولندي ليفاندوفسكي، ثم جاء يوفنتوس ثالثاً بتقديم 12 من لاعبيه أشهرهم على الإطلاق البرتغالي رونالدو.

دينامو كييف الأوكراني سبق كبار القارة بـ11 لاعباً في تلك القائمة، مقابل 10 لكل من مانشستر يونايتد ودورتموند ومونشنجلادباخ، ثم 9 لاعبين من لايبزيج ومثلهم من صفوف أتالانتا، وخرج عمالقة إسبانيا من قائمة أكثر 10 أندية قدمت لاعبيها لمنتخبات "القارة العجوز"، حيث يشارك 8 لاعبين من صفوف برشلونة بالتساوي مع إنتر و ليفربول، مقابل 7 من "الروخي بلانكوس" و6 فقط من "الملكي".