ولي عهد الفجيرة يستقبل اللجنة المنظمة لـ «دولية» بناء الأجسام

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على الدور الذي تلعبه الأحداث الرياضية في تعزيز حضور دولة الإمارات في المجال الرياضي على المستوى الدولي، وأهمية مشاركة إمارة الفجيرة في تنظيم البطولات العالمية التي تؤكد جاهزيتها لاستضافة الأحداث الدولية في سجلّ إنجازاتها في المحافل الرياضية على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالديوان الأميري، الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وأعضاء اللجنة المنظمة لبطولة تحدي الفجيرة الدولية لبناء الأجسام المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر من العام الجاري في مجمّع زايد الرياضي بالفجيرة، بمشاركة محلية ودولية واسعة.

واستمع سمو ولي عهد الفجيرة من اللجنة المنظمة إلى تحضيرات الدورة الـ 20 التي تقام تحت رعاية سموه، وبتنظيم من دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة وإشراف الاتحاد الإماراتي والدولي لبناء الأجسام، مؤكّدةً جاهزيتها التامة لاستضافة هذا الحدث الرياضي العالمي والحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة في ظل الظروف الراهنة، لضمان نجاح البطولة وتحقيق أهدافها.

وتمنى سموه للجنة المنظمة للبطولة وللاتحاد الإماراتي والدولي لبناء الأجسام التوفيق في تنظيم هذا الحدث الهام، مؤكّداً تسخير كافة الإمكانيات لدعم الرياضة والبطولات الدولية في الفجيرة. بدورهم، قدّم أعضاء اللجنة المنظمة للحدث الشكر والتقدير إلى سموه على دعمه الدائم للرياضة والرياضيين.

حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، والمهندس محمد عبيد بن ماجد مدير عام دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.