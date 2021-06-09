روسيا تشكو أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي

رضا سليم (دبي)

امتد الصراع الروسي الأوكراني من السياسة إلى ملاعب كرة القدم، وتحديداً بطولة أمم أوروبا 2020، التي تنطلق بعد أيام بسبب قميص المنتخب الأوكراني الذي يتضمن تلميحات سياسية، وهو ما دفع روسيا للتقدم بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وتقدمت روسيا بشكوى لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ضد أوكرانيا، بسبب القميص الأساسي الذي سيرتديه المنتخب في مباريات كأس الأمم الأوروبية "يورو_2020"، والذي يتضمن تلميحات سياسية ضدها. ويظهر على مقدمة القميص الأصفر حدود أوكرانيا باللون الأبيض والتي تتضمن شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا عام 2014، إضافة إلى ظهورشعار "المجد لأوكرانيا" على ظهر القميص، ومن الداخل يحمل شعار "المجد للأبطال"، وتستخدم هذه العبارات في أوكرانيا كتحية عسكرية رسمية.

وأكد الاتحاد الروسي لكرة القدم أن الرياضة يجب أن تكون دائماً بعيدة عن السياسةم وقبول مثل هذا القميص سيفتح الطريق أمام دول أخرى لاستخدام قميصها للتعبير عن مواقف سياسية خلال البطولات الدولية المقبلة، وقميص أوكرانيا يجب على "يويفا" حظره مثلما يمنع أيضاً التصريحات السياسية.

وكشف أندري بافيلكو رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم عن الزي الجديد لمنتخب بلاده في "يورو 2020" على صفحته بموقع "الفيسبوك" وهو القميص الذي يحمل خريطة لأوكرانيا تتضمن القرم وهو ما أثار موجة غضب عارمة في روسيا.

كانت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد وافقت على قميص المنتخب الأوكراني وجميع المنتخبات الأخرى لكأس الأمم الأوروبية، وفقًا للوائح المعمول بها وهي اللجنة الذي يتواجد في عضويتها رئيس الاتحاد الأوكراني.

وتخوض أوكرانيا مباراتها الأولى في البطولة أمام هولندا يوم الأحد المقبل في أمستردام كما تواجه النمسا ومقدونيا الشمالية ضمن المجموعة الثالثة، وتلعب روسيا ضد بلجيكا في سان بطرسبرج يوم السبت المقبل ثم تواجه الدانمارك وفنلندا في المجموعة الثانية.