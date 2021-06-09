الصاعقة تضرب صفوف إسبانيا





مدريد (أ ف ب)

بات المدافع الدولي الإسباني دييجو يورنتي ثاني لاعب يُصاب بفيروس كورونا، بعد يومين من إصابة قائد المنتخب سيرجيو بوسكيتس، بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة مساء الثلاثاء.

وعبّر الاتحاد في بيان عن أسفه للإعلان عن أن فحص المدافع دييجو يورنتي جاء إيجابياً عقب الفحوصات الأخيرة التي أجريت صباح اليوم الثلاثاء في مقر تدريب المنتخب الوطني في لاس روساس.

وعلى غرار ما حدث مع لاعب الوسط والقائد بوسكيتس، أكد الاتحاد الإسباني أن يورنتي سيغادر المنتخب الوطني في سيارة طبية احتراماً للبروتوكول الصحي. وكان منتخب «لا روخا» تنفس الصعداء بعد الفحوصات الأولية التي أجريت الاثنين وأعقبت إصابة بوسكيتس بكوفيد-19، إذ جاءت جميع نتائج المسحات سلبية، بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة.

غير أن خبر إصابة مدافع ليدز يونايتد الإنجليزي البالغ 27 عاماً وقع كالصاعقة على رؤوس المسؤولين، بعد ساعات عدة من فوز المنتخب الذي خاض اللقاء بفريق دون 21 عاماً على ليتوانيا برباعية نظيفة في ليجانيس، بالقرب من مدريد الثلاثاء.

وكان من المفترض أن تخوض إسبانيا اللقاء بالفريق الأوّل، إلا أن اللاعبين يخضعون حالياً لإجراءات العزل الصحي بعد إصابة بوسكيتس.

وكان مدرب «لا روخا» لويس أنريكي استدعى في اليومين الأخيرين 6 لاعبين احتياط إلى القائمة، من أجل تدراك أي حالات غياب إضافية بسبب فيروس كورونا، من بينهم حارس تشيلسي الإنجليزي كيبا أريسابالاجا وبطل العالم 2010 راوول ألبيول «فياريال» ومهاجم ليدز رودريجو مورينو... وتم وضع اللاعبين الجدد في «فقاعة موازية» للخضوع للتمارين الأربعاء بإشراف أنريكي في مقر المنتخب في لاس روساس، شمال -غرب العاصمة مدريد.

كما أعلن وزير الرياضة الإسباني أن اللاعبين سيحصلون على اللقاح الأربعاء.

وتخوض إسبانيا مبارياتها في المجموعة الخامسة على أرضها في إشبيلية، حيث تبدأ مشوارها الاثنين أمام السويد التي بدورها أعلنت عن حالات إيجابية بفيروس كورونا في صفوفها، من بينها الموهبة الشابة لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي ديان كولوشيفسكي «21 عاماً». وتلعب لاحقاً بطلة أوروبا أعوام 1964 و2008 و2012 أمام سلوفاكيا وبولندا في 19 و23 الحالي.