ليفاندوفسكي.. الهداف الفتاك يحلم ببصمة الظهور الأخير





برلين (د ب أ)

ربما لا يمتلك البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، المهارات الأسطورية لنجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أو شراسة البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولكنه تفوق فعلياً على كل من رونالدو وميسي في الموسمين الأخيرين.

وخلال الموسمين الماضيين، خطف ليفاندوفسكي قدراً كبيراً من الأضواء، بفضل استمرار سجله التهديفي العالي مع فريق بايرن ميونيخ الألماني وقيادته الفريق إلى مزيد من الإنجازات، إضافة إلى الأرقام القياسية التي حققها اللاعب. وبعد فوزه مع بايرن بالثلاثية التاريخية «دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا» في موسم 2019/ 2020، توج اللاعب بجائزة «الأفضل» التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

في الاستفتاء الذي يجريه الفيفا لاختيار أفضل لاعب في العالم سنوياً. وكان ميسي ورونالدو أحكما سيطرتهما على هذه الجائزة لسنوات طويلة. ولم يكسر احتكارهما لها سوى الكرواتي لوكا مودريتش في 2018 ثم ليفاندوفسكي في 2020.

وواصل ليفاندوفسكي إبداعاته الكروية في الموسم الماضي وحطم رقماً قياسياً ظل صامداً لنحو أربعة عقود، حيث سجل 41 هدفاً في الدوري الألماني «بوندسليجا» بالموسم الماضي 2020/ 2021 ليحطم بهذا الرقم القياسي للأسطورة جيرد مولر الذي سجل 40 هدفاً في موسم 1971/ 1972.

وأصبح ليفاندوفسكي بهذا أكثر لاعب يسجل أهدافاً في موسم واحد بالبوندسليجا، وأحرز اللاعب جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا بالموسم المنقضي، متفوقاً على ميسي ورونالدو وغيرهما مثل محمد صلاح نجم ليفربول وكريم بنزيمة نجم ريال مدريد الإسباني.

والآن، ينتظر ليفاندوفسكي المزيد من الجوائز الشخصية هذا العام، ومن المؤكد أنه سيكون منافساً قوياً على جائزة «الأفضل» في استفتاء الفيفا لعام 2021 أيضاً رغم فشل فريقه في الفوز بلقب دوري الأبطال خلال الموسم المنقضي.

كما سيخوض ليفاندوفسكي بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة «يورو 2020» كهداف فتاك وكأحد أفضل المهاجمين في العالم، وسيكون طموحه هو قيادة الفريق لأبعد مرحلة ممكنة في البطولة والمنافسة على اللقب الأوروبي، الذي لم يسبق للمنتخب البولندي التتويج به.وقدم المنتخب البولندي مسيرة رائعة في التصفيات المؤهلة ليورو 2020، حيث تصدر مجموعته برصيد 25 نقطة من ثمانية انتصارات وتعادل واحد مقابل هزيمة واحدة.

وسجل الفريق 18 هدفاً في التصفيات، منها 6 أهداف لليفاندوفسكي، ليلعب القناص دوراً بارزاً في تأهل الفريق للنهائيات التي يتطلع للسطوع فيها، ما يعزز فرصه في المنافسة على المزيد من الجوائز.

وكتب أحد الخبراء، في صحيفة «دي فيلت» الألمانية في 2015: روبرت ليفاندوفسكي من أفضل المهاجمين في العالم، وصل لمستوى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ليس فيما يتعلق بالتسويق ولكن بالتأكيد في الناحية الرياضية. وكان هذا بعدما سجل ليفاندوفسكي 5 أهداف في غضون تسع دقائق خلال مباراة بايرن التي فاز فيها على فولفسبورج بالبوندسليجا، ليحقق بهذا رقماً قياسياً في البوندسليجا، ويثير إعجاب مديره الفني الإسباني جوسيب جوارديولا الذي طالما تعامل مع النجوم.

وبالفعل، وجد ليفاندوفسكي صعوبة في البداية في مواجهة شهرة نجوم مثل ميسي ورونالدو رغم كونه ماكينة أهداف لا تتوقف. وتتناقض أرقام ليفاندوفسكي القياسية التي تدل على قسوته وصرامته الهجومية مع طبيعة شخصيته الهادئة اللطيفة وروح الأداء الجماعي، والتي أكد ليفاندوفسكي حرصه عليها وأهميتها خلال تصريحاته في أكثر من مناسبة سابقة.

وقال ليفاندوفسكي: إنني لاعب جماعي، وهذا يعني أن الفريق بأكمله، سواء بايرن أو المنتخب البولندي، يلعب أيضاً بشكل رائع. ورغم رحيل نجمين كبيرين هما الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي آريين روبين عن صفوف بايرن، لم يخفت بريق ليفاندوفسكي.

ويتمنى المنتخب البولندي من نجمه الشهير أداء يضاهي ما يقدمه مع بايرن، خاصة أنه المهاجم الأول لمنتخب بلاده، كما يتصدر قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف مع المنتخب البولندي في المباريات الدولية برصيد 66 هدفاً، إضافة لكونه أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية مع المنتخب البولندي؛ إذ يقترب من خوض 120 مباراة دولية.

وولد ليفاندوفسكي في العاصمة البولندية وارسو في 21 أغسطس 1988 لعائلة رياضية تماماً، حيث كانت والدته لاعبة كرة طائرة محترفة مثل شقيقته، بينما كان والده بطلاً في الجودو.

ومع القائمة الطويلة الحافلة بالألقاب التي أحرزها في بولندا وألمانيا، ومنها الفوز بتسعة من آخر 11 لقباً في البوندسليجا «2 مع دورتموند و7 مع بايرن»، يتطلع ليفاندوفسكي «32 عاماً» لبصمة كبيرة مع منتخب بلاده، فيما يمكن أن يصبح آخر مشاركة للاعب الكبير في بطولات كأس الأمم الأوروبية.