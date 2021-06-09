موزة المنصوري تتصدر تصفيات بطولة حمدان بن زايد للرماية

أبوظبي (الاتحاد)

تصدرت موزة حمود طربيش المنصوري التصفيات التمهيدية لبطولة حمدان بن زايد للرماية سكتون 0.22 للسيدات، التي ينظمها نادي الظفرة للرماية وتشهد مشاركة أكثر من 100 رامية، تستمر منافساتها حتى 15 يونيو المقبل، بينما يظل باب التسجيل للمشاركة فيها حتى اليوم الأخير من التصفيات التمهيدية الأحد المقبل.

وتصدرت المنصوري المشهد بعد أن حصدت 152.1، وسط منافسة مثيرة بالتصفيات، وإجراءات احترازية ووقائية لضمان امن وسلامة جميع المشاركين والعاملين.

وقال سالم سعيد سالم السبوسي العضو المنتدب لنادي الظفرة للرماية: البطولة تقام على مرحلتين تمهيدية ونهائية، حيث يتم اختيار أفضل 20 متسابقة بناء على النتائج للتأهل إلى التصفيات النهائية للبطولة، لتحديد الفائزين العشر الأوائل في كل فئة، ونحن سعداء بالإقبال الكبير على المشاركة من السيدات في هذه البطولة التي تقام للمرة الأولى.

أضاف السبوسي: المسابقة الحالية هي امتداد لبطولة حمدان بن زايد للرماية سكتون فئة 0.22 والتي شملت فئتين للرجال والنساء، ورصدت لها اللجنة العليا المنظمة للبطولة أكثر من 500 ألف درهم قيمة الجوائز للفائزين العشر الأوائل في فئتي المسابقة من الرجال والنساء، حيث بلغت قيمة جائزة الفائز بالمركز الأول في فئة الرجال 100 ألف درهم، والمركز الثاني 65 ألف درهم، والمركز الثالث 50 ألف درهم، بينما تبلغ قيمة جائزة المركز الأول في فئة النساء 65 ألف درهم، والثاني 40 ألف درهم، والثالث 30 ألف درهم.