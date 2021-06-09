إسبانيا خارج الترشيحات.. «الماتادور» يحلم بهيبة العقد الماضي

برلين (د ب أ)

يخوض المنتخب الإسباني الذي يلعب ضمن المجموعة الخامسة في بطولة «يورو 2020»، النهائيات للمرة الـ11، حيث ظهر أعوام 1964 و1980 و1984و1988 و1996 و2000 و2004 و2008 و2012 و2016 و2020.

وتأهل المنتخب الإسباني إلى نهائيات يورو 2020 دون عناء، لكن الطريقة الغريبة التي عاد بها لويس إنريكي لمنصب المدير الفني للفريق، ألقت بظلالها على نجاح الفريق في التصفيات. وكان إنريكي اضطر لترك مهمته مع الفريق في وسط التصفيات من أجل الاعتناء بطفلته خلال معاناتها من المرض الشديد، وحل معاونه روبرتو مورينو مكانه في تدريب الفريق واستكمل مسيرته بنجاح في التصفيات.

ولكن الاتحاد الإسباني أعاد إنريكي لتدريب الفريق بعدما توفت ابنته المريضة في وقت سابق من العام الحالي. وما زال المنتخب الإسباني يضم في صفوفه اثنين من لاعبي العصر الذهبي للفريق، والذي فاز بألقاب يورو 2008 و2012 وكأس العالم 2010، واللاعبان هما جوردي ألبا وسيرخيو بوسكيتس نجما برشلونة.

ونجح لاعبون مثل داني أولمو نجم لايبزج الألماني وميكيل أويازاربال لاعب ريال سوسييداد في شق الطريق إلى صفوف المنتخب الإسباني، علماً بأن مثل هؤلاء اللاعبين يمكنهم تغيير شكل المنتخب الإسباني كثيراً.

ولم يعد المنتخب الإسباني يتمتع بنفس الشخصية والهيمنة التي كان عليها في بداية العقد الماضي، والتي توج من خلالها بالألقاب الثلاثة «يورو 2008 و2012 ومونديال 2010». ورغم أنه لا يزال قادراً على تهديد منافسيه، فإن المنتخب الإسباني ليس ضمن المرشحين بقوة للفوز باللقب الأوروبي هذه المرة. وكان المنتخب الإسباني فاز بلقبه الأوروبي الأول في 1964 بينما حل ثانياً في 1984.

بينما يخوض المنتخب البولندي النهائيات للمرة الرابعة «2008 و2012 و2016 و2020». ويمثل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني القوة الدافعة في صفوف المنتخب البولندي، الذي يخوض النهائيات الأوروبية للنسخة الرابعة على التوالي.

وكان المنتخب البولندي ودع يورو 2016 بفرنسا من خلال ركلات الترجيح أمام نظيره البرتغالي الذي أكمل طريقه بعدها حتى توج باللقب. ويتطلع المدرب البرتغالي باولو سوزا إلى قيادة الفريق في يورو 2020 لبلوغ دور الثمانية على الأقل.

ورغم وجود مهاجم بإمكانيات ليفاندوفسكي، تذيل الفريق مجموعته في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا. ويتعاون أراكاديوز ميليك مهاجم مارسيليا الفرنسي مع ليفاندوفسكي الواجبات الهجومية في المنتخب البولندي الفائز بالمركز الثالث في كل من بطولتي كأس العالم 1974 و1982.

وفي دفاع الفريق يتألق كاميل جليك لاعب بينفينتو الإيطالي ومن خلفه حارس المرمى المخضرم فوجيتش تشيزني الذي يتولى حالياً حراسة مرمى يوفنتوس الإيطالي. ويظهر المنتخب السويدي في النهائيات للمرة السابعة «1992 و2000 و2004 و2008 و2012 و2016 و2020.

وتأهل المنتخب السويدي للبطولة الأوروبية للمرة السادسة على التوالي، حيث نجح في التحدي مع جاريه النرويجي والروماني لينهي التصفيات في المركز الثاني بمجموعته خلف المنتخب الإسباني.

ويبرز المخضرم أندرياس جرانكفيست قائد الفريق وزميله المتخصص في الضربات الثابتة سيباستيان لارسون ضمن مجموعة قليلة من المنتخب السويدي ينشطون في الدوري السويدي.

ويتألق فيكتور ليندلوف مدافع الفريق في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، كما يسطع إميل فورسبيرج مع فريق لايبزج الألماني بينما ينشط المهاجم ماركوس بيرج حاليا مع كراسنودار الروسي ويلعب ألكسندر إيساك في صفوف ريال سوسييداد.

وبلغ المنتخب السويدي دور الثمانية في مونديال 2018، ورغم أنه ليس بين المرشحين بقوة للقب الأوروبي، سيكون الفريق منافسا قويا في البطولة.ويخوض المنتخب السلوفاكي النهائيات للمرة الثانية «2016 و2020»، ورغم مشاركة المنتخب السلوفاكي من قبل في بطولات أوروبا وكأس العالم أكثر من مرة كجزء من تشيكوسلوفاكيا السابقة، كان ذلك قبل عقود، ما يجعل خبرة عدد من لاعبي الفريق الحالي بالبطولات الكبيرة قاصرة بدرجة كبيرة على مشاركة الفريق في يورو 2016 بفرنسا.

وكان الفريق اجتاز دور المجموعات في النسخة الماضية من البطولة الأوروبية، ولكنه خرج من الدور الثاني، وقد يكون الوصول لهذا الدور في يورو 2020 حلماً للفريق، لاسيما وأن الفريق لا يحظى بنفس إمكانيات منافسيه في المجموعة الخامسة بيورو 2020.

وخلال مسيرته في التصفيات المؤهلة ليورو 2020، حل المنتخب السلوفاكي ثالثاً برصيد 13 نقطة فقط من بين 24 نقطة متاحة، وذلك خلف منتخبي كرواتيا وويلز. وخلال الملحق الفاصل، فاز المنتخب السلوفاكي على أيرلندا 4/ 2 بركلات الترجيح، ثم على منتخب أيرلندا الشمالية 2/ 1 بعد وقت إضافي.

ولكن فرص الفريق لاجتياز دور المجموعات في النهائيات قد تعتمد على مفاجأة كبيرة، لاسيما وأنه يخوض النهائيات ضمن المجموعة الخامسة التي تضم معه إسبانيا والسويد وبولندا.

ويعول شتيفان تاركوفيتش المدير الفني للمنتخب السلوفاكي، على خبرة بعض اللاعبين مثل ماريك هامشيك «33 عاماً» قائد الفريق، الذي يلعب بفريق جوتبرج السويدي ويوراي كوتشكا «34 عاماً» لاعب بارما الإيطالي، بينما يحترف معظم لاعبي المنتخب السلوفاكي في أندية متوسطة بأوروبا.