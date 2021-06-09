الحمادي يفوز بلقب شباب الأهلي للألعاب الإلكترونية

دبي (الاتحاد)

اختتمت منافسات «بطولة نادي شباب الأهلي لكرة القدم الإلكترونية في لعبة فيفا 21، والتي نظمتها «ڤي سلاش للرياضات الإلكترونية»، بالتعاون مع نادي شباب الأهلي تحت إشراف جمعية الرياضات الإلكترونية. وحقق المركز الأول عمر الحمادي، والذي سيمثل نادي شباب الأهلي في الموسم المقبل في دوري الخليج العربي الإلكتروني، وأحرز راشد الزعابي المركز الثاني، وجاء خالد نبيل في المركز الثالث.

وتقدم المستشار سعيد علي الطاهر الأمين العام لجمعة الرياضات الإلكترونية بخالص الشكر والتقدير لمجلس إدارة نادي شباب الأهلي على استضافة البطولة، وحرصها على استقطاب ممارسي هذه اللعبة من الشباب والناشئين وتقديم الجوائز لهم.